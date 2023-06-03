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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Портленд
Сиэтл - Портленд: обзор матча 03 июня 2023
Сиэтл
03.06.2023, суббота, 23:30
США. МЛС, 23 тур
0 : 0
Завершен
Портленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Портленд
Желтая карточка
Д. Раген
90'
+2
Замена
Хебер
️️️️
Н. Лодейро
87'
84'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Д. Асприлья
79'
Желтая карточка
К. Паредес
73'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Я. Незгода
70'
Желтая карточка
К. Браво
65'
Замена
М. Лориа
️️️️
С. Морено
Замена
Р. Руидиас
️️️️
F. Montero
57'
Замена
К. Рольдан
️️️️
Р. Бейкер-Уайтинг
57'
7'
Желтая карточка
Д. Чара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
7
Лео Чу
ЛВ
11
Альберт Русняк
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Травиан Соуза
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
4-3-1-2
24
Фрай
5
Толо
15
Бейкер
28
Гомес Андраде
25
Раген
11
Русняк
6
Пауло
14
Лодейро
7
Чу
12
27
Бейкер-Уайтинг
4-3-1-2
31
Ивачич
13
Жупарич
18
МакГроу
15
Миллер
26
Браво
8
Паредес
21
Чара
10
Эвандер
10
Морено
27
Асприлья
11
Незгода
27
Бейкер-Уайтинг
7
Рольдан
7
Рольдан
27
Бейкер-Уайтинг
14
Лодейро
97
Хебер
97
Хебер
14
Лодейро
12
9
Руидиас
9
Руидиас
12
10
Морено
44
Лориа
44
Лориа
10
Морено
11
Незгода
9
Боли
9
Боли
11
Незгода
27
Асприлья
9
Фогаса
9
Фогаса
27
Асприлья
Остались в запасе
Сиэтл
Портленд
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Травиан Соуза
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Травиан Соуза
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Сиэтл - Портленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
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