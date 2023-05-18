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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Остин
Сиэтл - Остин: обзор матча 18 мая 2023
Сиэтл
18.05.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 19 тур
1 : 2
Завершен
Остин
79'
F. Montero
36'
E. Finlay
57'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Остин
90'
+1
Желтая карточка
W. Bruin
90'
Замена
Д. Факундес
️️️️
E. Finlay
83'
Замена
W. Bruin
️️️️
Г. Зардес
ГОЛ! 1:2!
F. Montero
79'
74'
Желтая карточка
Д. Перейра
Замена
F. Montero
️️️️
Н. Лодейро
71'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
А. Русняк
71'
61'
Замена
N. Lima
️️️️
А. Радованович
Замена
Л. Чу
️️️️
D. Teves
60'
57'
ГОЛ! 0:2!
Г. Зардес
36'
ГОЛ! 0:1!
E. Finlay
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остин
1
Brad Stuver
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
16
Александар Радованович
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
7
Лео Чу
ЛВ
77
Sota Kitahara
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Остин
20
Matt Bersano
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
4-4-1-1
24
Фрай
28
Гомес Андраде
25
Раген
15
Бейкер
16
Рольдан
14
Лодейро
11
Русняк
6
Пауло
99
13
Моррис
97
Хебер
2-1-3-2-2
1
15
Вяйсянен
21
Лундквист
20
Валенсия
4
Ринг
7
Перейра
13
24
Ригони
17
Галлахер
9
Зардес
16
Радованович
99
7
Чу
7
Чу
99
14
Лодейро
12
12
14
Лодейро
11
Русняк
12
Атенсио
12
Атенсио
11
Русняк
16
Радованович
24
24
16
Радованович
13
77
Факундес
77
Факундес
13
9
Зардес
29
29
9
Зардес
Остались в запасе
Сиэтл
Остин
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
20
Matt Bersano
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Сиэтл - Остин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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