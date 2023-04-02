Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл: обзор матча 02 апреля 2023
Лос-Анджелес Гэлакси
02.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 8 тур
1 : 2
Завершен
Сиэтл
63'
Д. Нил
21'
Д. Моррис
35'
Л. Чу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
Замена
Д. Агирре
️️️️
Калегари
90'
+2
90'
Замена
Х. Арреага
️️️️
Д. Моррис
86'
Желтая карточка
Н. Лодейро
Замена
К. Мавинга
️️️️
М. Касерес
84'
Замена
Д. Коста
️️️️
Т. Бойд
78'
73'
Желтая карточка
Ж. Пауло
68'
Замена
О. Варгас
️️️️
Д. Атенсио
68'
Замена
Н. Толо
️️️️
А. Русняк
ГОЛ! 1:2!
Д. Нил
63'
61'
Желтая карточка
Д. Раген
60'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
Л. Чу
Желтая карточка
М. Дельгадо
58'
Замена
П. Джадд
️️️️
М. Родригес
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
Л. Чу
Пас отдал
Н. Лодейро
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Моррис
Пас отдал
Л. Чу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
16
Гастон Бругман
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Лео Чу
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес Гэлакси
32
Аарон Сервантес
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
16
Ориоль Росель
ЦП
18
Джонатан Перес
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
19
Престон Джадд
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
2-3-2-3
33
Клинсман
4
Касерес
2
Нил
16
Бругман
8
Дельгадо
10
Пуч
44
Эдвардс
19
Бойд
2
Калегари
8
Родригес
9
Йовелич
3-4-1-2
24
Фрай
16
Рольдан
25
Раген
28
Гомес Андраде
6
Пауло
11
Русняк
14
Лодейро
7
Рольдан
13
Моррис
12
Атенсио
7
Чу
4
Касерес
17
Мавинга
17
Мавинга
4
Касерес
19
Бойд
11
Коста
11
Коста
19
Бойд
2
Калегари
23
Агирре
23
Агирре
2
Калегари
8
Родригес
19
Джадд
19
Джадд
8
Родригес
11
Русняк
5
Толо
5
Толо
11
Русняк
13
Моррис
3
Арреага
3
Арреага
13
Моррис
12
Атенсио
3
Варгас
3
Варгас
12
Атенсио
7
Чу
9
Руидиас
9
Руидиас
7
Чу
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл
32
Аарон Сервантес
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
18
Джонатан Перес
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
32
Аарон Сервантес
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
18
Джонатан Перес
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
Новости команд
Все
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
«Локомотив» не смог договориться с сербским нападающим из МЛС
2025.02.10 19:19
2
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+