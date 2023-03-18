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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Лос-Анджелес
Сиэтл - Лос-Анджелес: обзор матча 18 марта 2023
Сиэтл
18.03.2023, суббота, 23:00
США. МЛС, 5 тур
0 : 0
Завершен
Лос-Анджелес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Лос-Анджелес
89'
Желтая карточка
Х. Мурильо
84'
Желтая карточка
Д. Буанга
81'
Замена
Э. Дуэньяс
️️️️
К. Акоста
Замена
F. Montero
️️️️
А. Рольдан
78'
65'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
Т. Тильман
65'
Замена
С. Биук
️️️️
К. Вела
Замена
О. Варгас
️️️️
Ж. Пауло
63'
Замена
Л. Чу
️️️️
Р. Руидиас
63'
Желтая карточка
А. Рольдан
56'
Замена
Х. Арреага
️️️️
Д. Раген
55'
48'
Желтая карточка
К. Акоста
Желтая карточка
А. Русняк
45'
Желтая карточка
Н. Толо
43'
43'
Желтая карточка
А. Лонг
Желтая карточка
Ж. Пауло
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
11
Альберт Русняк
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
14
Серхи Паленсия
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
3
Денил Мальдонадо
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
79
Стипе Биук
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
21
Кристиан Торрес
ЦФ
4-4-1-1
24
Фрай
5
Толо
28
Гомес Андраде
25
Раген
16
Рольдан
11
Русняк
7
Рольдан
14
Лодейро
6
Пауло
13
Моррис
9
Руидиас
4-1-1-1-3
77
МакКартни
3
Мурильо
33
Лонг
3
Акоста
6
Паласиос
6
Санчес
11
Тильман
99
Буанга
14
Паленсия
10
Вела
90
Опоку
25
Раген
3
Арреага
3
Арреага
25
Раген
6
Пауло
3
Варгас
3
Варгас
6
Пауло
16
Рольдан
12
12
16
Рольдан
9
Руидиас
7
Чу
7
Чу
9
Руидиас
11
Тильман
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
11
Тильман
3
Акоста
18
Дуэньяс
18
Дуэньяс
3
Акоста
10
Вела
79
Биук
79
Биук
10
Вела
Остались в запасе
Сиэтл
Лос-Анджелес
30
Stefan Cleveland
ВР
99
Dylan Teves
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
17
Элдин Якупович
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
21
Кристиан Торрес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
99
Dylan Teves
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
21
Кристиан Торрес
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Сиэтл - Лос-Анджелес
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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