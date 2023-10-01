Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Сиэтл
Нэшвилл - Сиэтл: обзор матча 01 октября 2023
Нэшвилл
01.10.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 45 тур
0 : 0
Завершен
Сиэтл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Сиэтл
Желтая карточка
Д. Ловиц
90'
+2
90'
+1
Замена
Х. Арреага
️️️️
Н. Лодейро
82'
Замена
П. Ротрок
️️️️
Л. Чу
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
80'
Замена
S. Davis
️️️️
А. Годой
80'
78'
Замена
О. Варгас
️️️️
Д. Атенсио
77'
Замена
F. Montero
️️️️
Хебер
Замена
А. Мьюил
️️️️
Ш. Мур
69'
Замена
T.
️️️️
С. Сарридж
62'
Замена
Ф. Пико
️️️️
Я. Шаффельбург
62'
Желтая карточка
Х. Мухтар
60'
Желтая карточка
А. Годой
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Нэшвилл
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
22
Фафа Пико
ЛВ
12
T.
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
14
Пол Ротрок
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
2-5-1-2
1
18
Мур
25
Циммерман
11
Леаль
20
Годой
13
МакКарти
10
Мухтар
2
Ловиц
18
Шаффельбург
5
9
Сарридж
3-3-1-3
24
Фрай
16
Рольдан
25
Раген
28
Гомес Андраде
6
Пауло
7
Рольдан
14
Лодейро
7
Чу
12
Атенсио
27
Бейкер-Уайтинг
9
Руидиас
9
Сарридж
12
12
9
Сарридж
20
Годой
54
54
20
Годой
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
18
Шаффельбург
22
Пико
22
Пико
18
Шаффельбург
18
Мур
19
Мьюил
19
Мьюил
18
Мур
14
Лодейро
3
Арреага
3
Арреага
14
Лодейро
12
Атенсио
3
Варгас
3
Варгас
12
Атенсио
7
Чу
14
Ротрок
14
Ротрок
7
Чу
97
Хебер
97
Хебер
Хебер
12
12
Хебер
Остались в запасе
Нэшвилл
Сиэтл
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
30
Stefan Cleveland
ВР
22
Келин Роу
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
22
Келин Роу
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Нэшвилл - Сиэтл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Новости команд
Все
Нэшвилл
Сиэтл
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+