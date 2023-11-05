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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл: обзор матча 05 ноября 2023
Даллас
05.11.2023, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Сиэтл
6'
П. Арриола
18'
Х. Феррейра (П)
89'
Ж. Обриан
48'
Д. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Даллас - Сиэтл
Замена
Д. Сили
️️️️
П. Арриола
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Ж. Обриан
89'
84'
Замена
К. Роу
️️️️
Н. Толо
Замена
Ю. Энса
️️️️
Х. Феррейра
84'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
П. Помыкал
83'
Замена
М. Фарфан
️️️️
Б. Камунго
73'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
71'
69'
Замена
О. Варгас
️️️️
Ж. Пауло
69'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
Д. Атенсио
Желтая карточка
П. Помыкал
60'
59'
Замена
Н. Лодейро
️️️️
Л. Чу
52'
Желтая карточка
Д. Атенсио
48'
ГОЛ! 2:1!
Д. Моррис
Желтая карточка
П. Арриола
30'
21'
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Феррейра
18'
10'
Желтая карточка
Н. Толо
ГОЛ! 1:0!
П. Арриола
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Лайам Фрейзер
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
77
Бернард Камунго
ПВ
17
Пол Арриола
(К)
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
7
Лео Чу
ЛВ
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
3
Марко Фарфан
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
34
Цики Нцабеленг
АП
77
Жадер Обриан
ПВ
17
Данте Сили
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
14
Пол Ротрок
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Пас
29
Джанкуа
25
Ибеага
91
Тафари
99
Твумаси
6
Фрейзер
14
Ильярраменди
77
Камунго
19
Помыкал
17
Арриола
27
Феррейра
4-3-2-1
24
Фрай
16
Рольдан
28
Гомес Андраде
25
Раген
5
Толо
6
Пауло
7
Рольдан
11
Русняк
13
Моррис
7
Чу
12
Атенсио
77
Камунго
3
Фарфан
3
Фарфан
77
Камунго
27
Феррейра
13
Энса
13
Энса
27
Феррейра
19
Помыкал
77
Обриан
77
Обриан
19
Помыкал
17
Арриола
17
Сили
17
Сили
17
Арриола
7
Чу
14
Лодейро
14
Лодейро
7
Чу
6
Пауло
3
Варгас
3
Варгас
6
Пауло
5
Толо
22
Роу
22
Роу
5
Толо
12
Атенсио
9
Руидиас
9
Руидиас
12
Атенсио
Остались в запасе
Даллас
Сиэтл
1
Джимми Маурер
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
34
Цики Нцабеленг
АП
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
14
Пол Ротрок
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
34
Цики Нцабеленг
АП
9
Хесус Хименес
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
14
Пол Ротрок
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Даллас - Сиэтл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Главный судья:
Росендо Мендоса
Стадион:
Тойота
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