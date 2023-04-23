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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Миннесота Юнайтед
Сиэтл - Миннесота Юнайтед: обзор матча 23 апреля 2023
Сиэтл
23.04.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 13 тур
1 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
79'
А. Русняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Миннесота Юнайтед
Замена
Х. Арреага
️️️️
Н. Лодейро
90'
+1
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
81'
ГОЛ! 1:0!
А. Русняк
Пас отдал
F. Montero
79'
Замена
D. Teves
️️️️
Л. Чу
79'
70'
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
S. Jeong
Замена
F. Montero
️️️️
Хебер
66'
Замена
Д. Моррис
️️️️
О. Варгас
66'
59'
Замена
Л. Амарилья
️️️️
М. Гарсия
56'
Желтая карточка
М. Боксолл
43'
Желтая карточка
S. Jeong
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
22
Келин Роу
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
31
Хассани Дотсон
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
99
Dylan Teves
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
77
Sota Kitahara
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
7
Франко Фрагапане
ЛП
30
Joseph Rosales
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
3-5-1-1
24
Фрай
28
Гомес Андраде
25
Раген
16
Рольдан
3
Варгас
6
Пауло
11
Русняк
14
Лодейро
22
Роу
7
Чу
97
Хебер
3-1-2-4
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
3
16
Арриага
31
Дотсон
17
Лод
8
Гарсия
21
Хлонгване
77
27
14
Лодейро
3
Арреага
3
Арреага
14
Лодейро
7
Чу
99
99
7
Чу
3
Варгас
13
Моррис
13
Моррис
3
Варгас
97
Хебер
12
12
97
Хебер
77
7
Фрагапане
7
Фрагапане
77
8
Гарсия
9
Амарилья
9
Амарилья
8
Гарсия
Остались в запасе
Сиэтл
Миннесота Юнайтед
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
77
Sota Kitahara
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
1
Clint Irwin
ВР
30
Joseph Rosales
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
77
Sota Kitahara
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
30
Joseph Rosales
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Сиэтл - Миннесота Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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Сиэтл
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