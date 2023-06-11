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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Сиэтл
Шарлотт - Сиэтл: обзор матча 11 июня 2023
Шарлотт
11.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 24 тур
3 : 3
Завершен
Сиэтл
17'
Д. Линдси
53'
Э. Вествуд
11'
К. Рольдан
36'
Р. Руидиас
70'
Р. Руидиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Сиэтл
88'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
А. Рольдан
78'
Желтая карточка
Н. Толо
74'
Замена
К. Роу
️️️️
К. Рольдан
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
Д. Мерам
74'
70'
ГОЛ! 2:3!
Р. Руидиас
70'
Замена
Хебер
️️️️
Р. Руидиас
70'
Замена
Д. Моррис
️️️️
Л. Чу
Замена
B. Cambridge
️️️️
K. Calderón Vargas
69'
Желтая карточка
K. Calderón Vargas
64'
Желтая карточка
Д. Джонс
62'
ГОЛ! 2:2!
Э. Вествуд
Пас отдал
Б. Бендер
53'
36'
ГОЛ! 1:2!
Р. Руидиас
Пас отдал
Л. Чу
ГОЛ! 1:1!
Д. Линдси
17'
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Рольдан
Пас отдал
Д. Раген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Деррик Джонс
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
3
Обед Варгас
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
23
Brandon Cambridge
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
15
Коди Бейкер
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
22
Келин Роу
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
97
Хебер
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
3-1-3-3
1
Калина
24
Линдси
13
Бронико
14
Бирн
8
Вествуд
16
Бендер
22
Мерам
20
Джонс
18
29
28
Свидерски
4-4-1-1
24
Фрай
16
Рольдан
28
Гомес Андраде
25
Раген
5
Толо
6
Пауло
7
Рольдан
11
Русняк
3
Варгас
7
Чу
9
Руидиас
18
23
23
18
22
Мерам
14
14
22
Мерам
7
Рольдан
22
Роу
22
Роу
7
Рольдан
7
Чу
13
Моррис
13
Моррис
7
Чу
9
Руидиас
97
Хебер
97
Хебер
9
Руидиас
16
Рольдан
12
Атенсио
12
Атенсио
16
Рольдан
Остались в запасе
Шарлотт
Сиэтл
13
Pablo Sisniega
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
30
Stefan Cleveland
ВР
15
Коди Бейкер
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
15
Коди Бейкер
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Шарлотт - Сиэтл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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