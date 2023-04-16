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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Сиэтл
Портленд - Сиэтл: обзор матча 16 апреля 2023
Портленд
16.04.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 11 тур
4 : 1
Завершен
Сиэтл
71'
Д. Асприлья
76'
Н. Фогаса
81'
Я. Незгода
89'
Х. Москера
59'
Р. Руидиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Сиэтл
Замена
Л. Мабиала
️️️️
С. Морено
90'
+3
ГОЛ! 4:1!
Х. Москера
Пас отдал
К. Паредес
89'
87'
Замена
Д. Лейва
️️️️
Р. Руидиас
ГОЛ! 3:1!
Я. Незгода
81'
80'
Замена
F. Montero
️️️️
О. Варгас
80'
Замена
К. Роу
️️️️
Н. Толо
ГОЛ! 2:1!
Н. Фогаса
76'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Боли
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Асприлья
71'
69'
Замена
Хебер
️️️️
Л. Чу
Замена
К. Паредес
️️️️
Д. Айяла
65'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Эвандер
65'
59'
ГОЛ! 0:1!
Р. Руидиас
Желтая карточка
Д. Чара
58'
53'
Желтая карточка
А. Рольдан
44'
Желтая карточка
Ж. Пауло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
21
Диего Чара
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
7
Лео Чу
ЛВ
3
Обед Варгас
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Портленд
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
26
Хантер Султ
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Ивачич
26
Браво
18
МакГроу
13
Жупарич
29
Москера
22
Айяла
21
Чара
10
Эвандер
10
Морено
9
Боли
27
Асприлья
4-3-2-1
24
Фрай
16
Рольдан
25
Раген
28
Гомес Андраде
5
Толо
3
Варгас
6
Пауло
14
Лодейро
13
Моррис
7
Чу
9
Руидиас
10
Морено
33
Мабиала
33
Мабиала
10
Морено
22
Айяла
8
Паредес
8
Паредес
22
Айяла
9
Боли
11
Незгода
11
Незгода
9
Боли
10
Эвандер
9
Фогаса
9
Фогаса
10
Эвандер
5
Толо
22
Роу
22
Роу
5
Толо
9
Руидиас
6
Лейва
6
Лейва
9
Руидиас
7
Чу
97
Хебер
97
Хебер
7
Чу
3
Варгас
12
12
3
Варгас
Остались в запасе
Портленд
Сиэтл
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
26
Хантер Султ
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
26
Хантер Султ
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Портленд - Сиэтл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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