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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Канзаc Сити
Сиэтл - Канзаc Сити: обзор матча 07 мая 2023
Сиэтл
07.05.2023, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 16 тур
1 : 2
Завершен
Канзаc Сити
66'
Н. Лодейро (П)
4'
Э. Томми
31'
А. Пулидо
31'
А. Пулидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Канзаc Сити
90'
+5
Желтая карточка
Д. Расселл
85'
Замена
G. Zusi
️️️️
А. Пулидо
Замена
D. Teves
️️️️
О. Варгас
84'
Желтая карточка
А. Русняк
81'
79'
Замена
K. Shelton
️️️️
Д. Шаллой
76'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Э. Томми
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Н. Лодейро
66'
65'
Желтая карточка
L. Ndenbe
Замена
F. Montero
️️️️
Л. Чу
57'
46'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Г. Кинда
31'
ГОЛ! 0:3!
А. Пулидо
Пас отдал
Э. Томми
31'
ГОЛ! 0:2!
А. Пулидо
Пас отдал
Э. Томми
12'
Желтая карточка
R. Walter
Желтая карточка
А. Рольдан
8'
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Томми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
97
Хебер
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
6
Гади Кинда
АП
9
Алан Пулидо
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Канзаc Сити
8
Graham Zusi
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
3-3-2-2
24
Фрай
28
Гомес Андраде
25
Раген
16
Рольдан
14
Лодейро
11
Русняк
3
Варгас
13
Моррис
7
Чу
27
Бейкер-Уайтинг
97
Хебер
2-4-1-3
29
3
Росеро
3
Фонтас
8
Дэвис
54
77
Расселл
27
Томми
6
Кинда
20
Шаллой
22
9
Пулидо
3
Варгас
99
99
3
Варгас
7
Чу
12
12
7
Чу
9
Пулидо
8
8
9
Пулидо
6
Кинда
21
Эрнандес
21
Эрнандес
6
Кинда
27
Томми
15
Эспиноза
15
Эспиноза
27
Томми
20
Шаллой
11
11
20
Шаллой
Остались в запасе
Сиэтл
Канзаc Сити
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
26
Эндрю Томас
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
6
Роберт Володер
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
26
Эндрю Томас
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Сиэтл - Канзаc Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
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