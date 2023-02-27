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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Колорадо
Сиэтл - Колорадо: обзор матча 27 февраля 2023
Сиэтл
27.02.2023, понедельник, 04:00
США. МЛС, 2 тур
4 : 0
Завершен
Колорадо
25'
К. Рольдан
45'
Д. Моррис
53'
Хебер
83'
Д. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Колорадо
87'
Желтая карточка
К. Кабрал
Замена
Д. Лейва
️️️️
А. Русняк
85'
Замена
D. Teves
️️️️
Д. Моррис
85'
84'
Замена
Б. Галван
️️️️
С. Николсон
ГОЛ! 4:0!
Д. Моррис
83'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Ж. Пауло
80'
80'
Замена
M.
️️️️
Р. Призо-Мбонге
71'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
K. Rosenberry
71'
Замена
К. Кабрал
️️️️
М. Барриос
Замена
Л. Чу
️️️️
К. Рольдан
71'
Замена
F. Montero
️️️️
Хебер
71'
ГОЛ! 3:0!
Хебер
53'
ГОЛ! 2:0!
Д. Моррис
45'
ГОЛ! 1:0!
К. Рольдан
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Колорадо
2
Андреас Максе
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
19
Сэм Николсон
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Брайан Акоста
ЦП
19
Jack Price
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Max
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
4-4-1-1
24
Фрай
5
Толо
25
Раген
28
Гомес Андраде
16
Рольдан
14
Лодейро
11
Русняк
6
Пауло
7
Рольдан
13
Моррис
97
Хебер
3-1-4-3
2
Максе
2
5
Абубакар
6
Призо-Мбонге
19
Николсон
7
Барриос
25
Ронан
17
Бассетт
77
Япи
3
23
Ярброу
13
Моррис
99
99
13
Моррис
11
Русняк
6
Лейва
6
Лейва
11
Русняк
97
Хебер
12
12
97
Хебер
7
Рольдан
7
Чу
7
Чу
7
Рольдан
6
Пауло
12
Атенсио
12
Атенсио
6
Пауло
2
27
Уилсон
27
Уилсон
2
7
Барриос
91
Кабрал
91
Кабрал
7
Барриос
6
Призо-Мбонге
22
22
6
Призо-Мбонге
19
Николсон
16
Галван
16
Галван
19
Николсон
Остались в запасе
Сиэтл
Колорадо
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
6
Брайан Акоста
ЦП
19
Jack Price
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Остались в запасе
6
Брайан Акоста
ЦП
19
Jack Price
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Сиэтл - Колорадо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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