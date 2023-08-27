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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Сиэтл
Миннесота Юнайтед - Сиэтл: обзор матча 27 августа 2023
Миннесота Юнайтед
27.08.2023, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 37 тур
1 : 1
Завершен
Сиэтл
56'
Й. Гомес Андраде (АГ)
17'
Й. Гомес Андраде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Сиэтл
90'
Замена
Х. Арреага
️️️️
А. Русняк
87'
Замена
П. Ротрок
️️️️
Р. Руидиас
Замена
S. Jeong
️️️️
В. Трапп
71'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Пукки
71'
71'
Замена
Л. Чу
️️️️
Н. Лодейро
Замена
И. Тажури
️️️️
И. Бристоу
65'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Й. Гомес Андраде
56'
17'
ГОЛ! 0:1!
Й. Гомес Андраде
Пас отдал
Н. Лодейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Жоао Пауло
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
7
Лео Чу
ЛВ
77
Sota Kitahara
ЦП
97
Хебер
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
14
Пол Ротрок
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
2-4-1-3
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
30
20
Трапп
31
Дотсон
21
Грегуш
10
Рейносо
27
23
Бристоу
20
Пукки
4-4-1-1
24
Фрай
16
Рольдан
28
Гомес Андраде
25
Раген
5
Толо
3
Варгас
11
Русняк
14
Лодейро
6
Пауло
13
Моррис
9
Руидиас
23
Бристоу
18
Тажури
18
Тажури
23
Бристоу
20
Пукки
8
Гарсия
8
Гарсия
20
Пукки
20
Трапп
77
77
20
Трапп
11
Русняк
3
Арреага
3
Арреага
11
Русняк
14
Лодейро
7
Чу
7
Чу
14
Лодейро
9
Руидиас
14
Ротрок
14
Ротрок
9
Руидиас
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Сиэтл
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
30
Stefan Cleveland
ВР
15
Коди Бейкер
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
97
Хебер
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
15
Коди Бейкер
ЦЗ
77
Sota Kitahara
ЦП
97
Хебер
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Сиэтл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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