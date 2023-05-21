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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
Ванкувер Уайткепс - Сиэтл: обзор матча 21 мая 2023
Ванкувер Уайткепс
21.05.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 20 тур
2 : 0
Завершен
Сиэтл
44'
П. Вите
58'
Ш. Фрай (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
Желтая карточка
С. Кордова
90'
+3
Замена
K. Yao
️️️️
А. Кубас
90'
+1
Замена
С. Бечер
️️️️
Р. Галд
83'
Замена
С. Кордова
️️️️
Б. Уайт
83'
81'
Замена
Ж. Пауло
️️️️
Д. Атенсио
70'
Желтая карточка
Д. Атенсио
65'
Замена
Р. Бейкер-Уайтинг
️️️️
А. Рольдан
64'
Замена
Хебер
️️️️
Д. Моррис
Замена
Ю. Грессель
️️️️
П. Вите
64'
Замена
А. Шепф
️️️️
А. Ахмед
64'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ш. Фрай
58'
49'
Желтая карточка
А. Русняк
46'
Замена
D. Teves
️️️️
Л. Чу
ГОЛ! 1:0!
П. Вите
44'
41'
Желтая карточка
Л. Чу
Желтая карточка
А. Ахмед
34'
Желтая карточка
П. Вите
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
20
Али Ахмед
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
45
Педро Вите
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
13
Джордан Моррис
ЛВ
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
25
Дейбер Кайседо
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
14
Пол Ротрок
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
3-3-2-2
1
20
Ахмед
14
2
Лаборда
91
Браун
20
Кубас
33
Блэкмон
45
Вите
6
Берхальтер
24
Уайт
25
Галд
4-2-2-2
24
Фрай
16
Рольдан
3
Арреага
28
Гомес Андраде
5
Толо
11
Русняк
14
Лодейро
7
Чу
13
Моррис
12
12
Атенсио
45
Вите
24
Грессель
24
Грессель
45
Вите
20
Кубас
12
12
20
Кубас
20
Ахмед
18
Шепф
18
Шепф
20
Ахмед
25
Галд
11
Бечер
11
Бечер
25
Галд
24
Уайт
16
Кордова
16
Кордова
24
Уайт
7
Чу
99
99
7
Чу
12
Атенсио
6
Пауло
6
Пауло
12
Атенсио
16
Рольдан
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
16
Рольдан
13
Моррис
97
Хебер
97
Хебер
13
Моррис
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Сиэтл
12
Томас Хасал
ВР
31
Расселл Тейберт
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
14
Пол Ротрок
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
31
Расселл Тейберт
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
14
Пол Ротрок
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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