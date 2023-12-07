Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Tadeu - статистика

Завершил карьеру
#23 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гойас
35
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гойас
0 : 1
10.11.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
06.11.2023
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гойас
0 : 2
03.11.2023
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гойас
1 : 1
29.10.2023
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Флуминенсе
5 : 3
26.10.2023
Гойас
1' - 90'
5'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Куяба
1 : 1
22.10.2023
Гойас
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гойас
2 : 0
19.10.2023
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Гойас
4 : 6
07.10.2023
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ботафого
1 : 1
03.10.2023
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Гойас
0 : 0
21.09.2023
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Палмейрас
1 : 0
16.09.2023
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гойас
0 : 0
02.09.2023
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коринтианс
1 : 1
27.08.2023
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гойас
1 : 1
22.08.2023
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Америка Минейро
0 : 1
13.08.2023
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гойас
1 : 0
06.08.2023
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Гойас
1 : 1
31.07.2023
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Крузейро
0 : 1
23.07.2023
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гойас
0 : 0
18.07.2023
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сантос
4 : 3
09.07.2023
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гойас
1 : 2
04.07.2023
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
2 : 0
26.06.2023
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Васко да Гама
0 : 1
23.06.2023
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гойас
2 : 2
12.06.2023
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Гойас
0 : 1
05.06.2023
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.05.2023
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
1 : 1
20.05.2023
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Интернасьонал
1 : 0
01.05.2023
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гойас
3 : 1
24.04.2023
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
16.04.2023
Гойас
1' - 90'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+