Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эрик Гутьеррес - статистика

Завершил карьеру
15 июня 1995 (31)
#15 | Полузащитник
180 см
Мексика
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСВ
29
2
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
28.05.2023
ПСВ
87' - 90'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
ПСВ
3 : 3
21.05.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 32 тур
ПСВ
2 : 1
14.05.2023
Фортуна
84' - 90'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Спарта
0 : 1
06.05.2023
ПСВ
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
3 : 0
23.04.2023
Аякс
66' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Волендам
2 : 3
16.04.2023
ПСВ
1' - 90'
58'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
ПСВ
4 : 0
08.04.2023
Экселсиор
1' - 90'
87'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
НЕК
2 : 4
01.04.2023
ПСВ
1' - 90'
86'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Витесс
1 : 1
19.03.2023
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 25 тур
ПСВ
5 : 2
12.03.2023
Камбур
79' - 90'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.03.2023
ПСВ
64' - 90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
ПСВ
3 : 1
26.02.2023
Твенте
78' - 90'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Утрехт
2 : 2
19.02.2023
ПСВ
71' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
ПСВ
6 : 0
11.02.2023
Гронинген
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
2 : 2
05.02.2023
ПСВ
61' - 90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
ПСВ
2 : 0
28.01.2023
Гоу Эхед Иглс
78' - 90'
79'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Эммен
1 : 0
24.01.2023
ПСВ
1' - 89'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
ПСВ
1 : 0
21.01.2023
Витесс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Фортуна
2 : 2
15.01.2023
ПСВ
1' - 60'
38'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
ПСВ
0 : 0
07.01.2023
Спарта
68' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
0 : 1
12.11.2022
АЗ Алкмаар
1' - 46'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Аякс
1 : 2
06.11.2022
ПСВ
1' - 90'
50'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
ПСВ
3 : 0
30.10.2022
НЕК
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
4 : 2
23.10.2022
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
6 : 1
16.10.2022
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
0 : 1
09.10.2022
ПСВ
42' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Камбур
3 : 0
01.10.2022
ПСВ
69' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
ПСВ
4 : 3
18.09.2022
Фейеноорд
74' - 90'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
ПСВ
1 : 0
11.09.2022
РКС Ваалвейк
1' - 71'
64'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Твенте
2 : 1
03.09.2022
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 3 тур
ПСВ
7 : 1
31.08.2022
Волендам
55' - 90'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Экселсиор
1 : 6
28.08.2022
ПСВ
46' - 90'
55'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 5
13.08.2022
ПСВ
60' - 90'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
ПСВ
4 : 1
06.08.2022
Эммен
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
1
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
1
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
3
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
1
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
4
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
8
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+