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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - ПСВ
Эммен - ПСВ: обзор матча 24 января 2023
Эммен
24.01.2023, вторник, 20:45
Голландия. Эредивизие, 18 тур
1 : 0
Завершен
ПСВ
24'
Л. Бернаду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - ПСВ
Желтая карточка
М. ван дер Харт
90'
+5
89'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Э. Гутьеррес
81'
Желтая карточка
Ф. Макс
Замена
Я. Влак
️️️️
А. Эль-Мессауди
81'
76'
Замена
Д. Верман
️️️️
Г. Тил
76'
Замена
️️️️
А. Эль-Гази
76'
Замена
Ф. Мвене
️️️️
Д. Тезе
70'
Желтая карточка
И. Сангаре
70'
Желтая карточка
Д. Тезе
Желтая карточка
М. Бушуари
64'
45'
+1
Замена
Ф. Макс
️️️️
Й. Бакайоко
Замена
О. Ромени
️️️️
Р. Мендеш
45'
+1
43'
Красная карточка
М. Жуниор
29'
Желтая карточка
Й. Бакайоко
ГОЛ! 1:0!
Л. Бернаду
24'
Желтая карточка
Р. Живкович
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
32
Микки ван дер Харт
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
4
Жерон Вельдмат
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦП
7
Руй Мендеш
ПВ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
25
Яри Влак
ЦП
11
Ясин Ассехнун
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-1-3-1-1
32
ван дер Харт
34
Бушуари
26
Дирксен
13
Вендорп
20
Араухо
8
Бернаду
10
Димерс
4
Вельдмат
11
Эль-Мессауди
7
Мендеш
34
Живкович
4-1-1-3-1
44
Бенитес
4
Тезе
4
Брэнтуэйт
4
Обиспо
17
Жуниор
6
Сангаре
35
Гутьеррес
11
Бакайоко
20
Тил
21
Эль-Гази
7
Симонс
11
Эль-Мессауди
25
Влак
25
Влак
11
Эль-Мессауди
7
Мендеш
10
Ромени
10
Ромени
7
Мендеш
11
Бакайоко
30
Макс
30
Макс
11
Бакайоко
4
Тезе
2
Мвене
2
Мвене
4
Тезе
20
Тил
25
Верман
25
Верман
20
Тил
35
Гутьеррес
11
Вертессен
11
Вертессен
35
Гутьеррес
Остались в запасе
Эммен
ПСВ
16
Киан ван Дорп
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
11
Ясин Ассехнун
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
11
Ясин Ассехнун
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Эммен - ПСВ
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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