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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - РКС Ваалвейк
ПСВ - РКС Ваалвейк: обзор матча 11 сентября 2022
ПСВ
11.09.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 6 тур
1 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
90+4'
К. Гакпо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - РКС Ваалвейк
90'
+4
Желтая карточка
Э. Вессен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Гакпо
90'
+4
87'
Замена
П. Вруг
️️️️
П. Клемент
85'
Желтая карточка
М. Крамер
82'
Замена
H. Mulder
️️️️
С. Бакари
Замена
Й. Вертессен
️️️️
А. Эль-Гази
82'
76'
Замена
Я. Укили
️️️️
Х. Гаари
75'
Желтая карточка
Д. ван ден Бейс
Замена
Савиньо
️️️️
Э. Гутьеррес
71'
Желтая карточка
Э. Гутьеррес
64'
63'
Замена
З. Баккали
️️️️
Х. Лобете
Замена
Г. Тил
️️️️
И. Сайбари
59'
Замена
Д. Брэнтуэйт
️️️️
К. Хувер
58'
Замена
Ф. Макс
️️️️
Ф. Мвене
46'
45'
Желтая карточка
Ш. Адевойе
23'
Желтая карточка
Х. Гаари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
20
Гус Тил
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
6
Кевин Фелида
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
11
Закария Баккали
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
4-3-3
44
Бенитес
2
Мвене
4
Тезе
4
Обиспо
25
Хувер
25
Верман
35
Гутьеррес
34
Сайбари
18
Гакпо
7
Симонс
21
Эль-Гази
3-2-4
1
Вессен
2
Леливелд
33
ван ден Бейс
4
Адевойе
2
Бакари
5
Лутонда
24
Лобете
29
Крамер
24
Клемент
6
Анита
2
Мвене
30
Макс
30
Макс
2
Мвене
25
Хувер
4
Брэнтуэйт
4
Брэнтуэйт
25
Хувер
34
Сайбари
20
Тил
20
Тил
34
Сайбари
35
Гутьеррес
17
Савиньо
17
Савиньо
35
Гутьеррес
21
Эль-Гази
35
Вертессен
35
Вертессен
21
Эль-Гази
24
Клемент
8
Вруг
8
Вруг
24
Клемент
3
Гаари
5
Укили
5
Укили
3
Гаари
24
Лобете
11
Баккали
11
Баккали
24
Лобете
2
Бакари
0
0
2
Бакари
Остались в запасе
ПСВ
РКС Ваалвейк
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
16
Марк Спенкелинк
ВР
6
Кевин Фелида
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
6
Кевин Фелида
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча ПСВ - РКС Ваалвейк
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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