Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Аякс
ПСВ - Аякс: обзор матча 23 апреля 2023
ПСВ
23.04.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 30 тур
3 : 0
Завершен
Аякс
13'
Л. де Йонг
54'
Х. Симонс (П)
78'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Аякс
Замена
И. Сайбари
️️️️
Х. Симонс
86'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Л. де Йонг
86'
85'
Замена
Л. Лукка
️️️️
Х. Санчес
83'
Желтая карточка
С. Бергейс
ГОЛ! 3:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Х. Симонс
78'
Замена
О. Боскальи
️️️️
А. Рамальо
73'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Г. Тил
66'
Замена
Т. Азар
️️️️
Й. Бакайоко
66'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Симонс
54'
52'
Желтая карточка
Х. Рульи
46'
Замена
Б. Бробби
️️️️
К. Бейсси
Желтая карточка
И. Сангаре
23'
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Й. Бакайоко
13'
7'
Желтая карточка
Х. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
4-1-1-3-1
44
Бенитес
15
ван Анхолт
5
Рамальо
4
Брэнтуэйт
4
Тезе
6
Сангаре
25
Верман
7
Симонс
20
Тил
11
Бакайоко
26
де Йонг
4-1-2-3
28
Рульи
3
Санчес
21
Хато
12
Тимбер
3
Бейсси
27
Гриллич
24
Тэйлор
23
Бергейс
10
Тадич
18
Классен
34
Бергвейн
5
Рамальо
21
Боскальи
21
Боскальи
5
Рамальо
20
Тил
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
20
Тил
7
Симонс
34
Сайбари
34
Сайбари
7
Симонс
11
Бакайоко
9
Азар
9
Азар
11
Бакайоко
26
де Йонг
21
Силва
21
Силва
26
де Йонг
3
Санчес
20
Лукка
20
Лукка
3
Санчес
3
Бейсси
9
Бробби
9
Бробби
3
Бейсси
Остались в запасе
ПСВ
Аякс
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
22
Мика Годтс
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
22
Мика Годтс
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча ПСВ - Аякс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Новости команд
Все
ПСВ
Аякс
«Аякс» – «Тун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:42
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
25 ноября
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
25 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
25 ноября
1
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
25 ноября
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
25 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
25 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
25 ноября
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
25 ноября
2
«Аякс» – «Тун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:42
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+