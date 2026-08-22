Стало известно, что думают в «Зените» о конкуренции Карпукаса с Барриосом

В «Зените» полагают, что новый опорный полузащитник Артем Карпукас, перешедший из «Локомотива», может вытеснить Вильмара Барриоса из состава уже в этом сезоне.

«В «Зените» не думают, что Карпукас всерьез пригодится только через год, когда из клуба может уйти Вильмар Барриос. В «Зените» допускают, что Карпукас может усадить Барриоса на скамейку уже по ходу этого чемпионата», – рассказал источник.