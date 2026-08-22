Стало известно, что думают в «Зените» о конкуренции Карпукаса с Барриосом

В «Зените» полагают, что новый опорный полузащитник Артем Карпукас, перешедший из «Локомотива», может вытеснить Вильмара Барриоса из состава уже в этом сезоне.
«В «Зените» не думают, что Карпукас всерьез пригодится только через год, когда из клуба может уйти Вильмар Барриос. В «Зените» допускают, что Карпукас может усадить Барриоса на скамейку уже по ходу этого чемпионата», – рассказал источник.
- 24-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 4 матча.
- «Зенит» приобрел воспитанника красно-зеленых за сумму, которая, по разным данным, составляет 5-6 миллионов евро.
- Срок контракта 32-летнего Барриоса с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
Источник: Спортс''