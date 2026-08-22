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  • Стало известно, что думают в «Зените» о конкуренции Карпукаса с Барриосом

Стало известно, что думают в «Зените» о конкуренции Карпукаса с Барриосом

22 августа, 10:36
10

В «Зените» полагают, что новый опорный полузащитник Артем Карпукас, перешедший из «Локомотива», может вытеснить Вильмара Барриоса из состава уже в этом сезоне.

«В «Зените» не думают, что Карпукас всерьез пригодится только через год, когда из клуба может уйти Вильмар Барриос. В «Зените» допускают, что Карпукас может усадить Барриоса на скамейку уже по ходу этого чемпионата», – рассказал источник.

  • 24-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 4 матча.
  • «Зенит» приобрел воспитанника красно-зеленых за сумму, которая, по разным данным, составляет 5-6 миллионов евро.
  • Срок контракта 32-летнего Барриоса с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар Карпукас Артем
Комментарии (10)
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ifetlayev
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Дубина
1787387276
походу минус цыган))
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Александр.Т.
1787388715
))
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темирхан
1787392024
этот даже близко не конкурент БАРРИОСУ! Лучшего в России и истории Зенита нет и не было! просто не проходимый.
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темирхан
1787392237
БАРРИОС ЛУЧШИЙ! Круче чем Толя Тимощук и тем более Денисов.
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ПалкоВводецъ007
1787392252
Барриоса ему не по силам вытеснить. Если только сам Вильмар этого не захочет. Гыгыгы
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темирхан
1787392476
БАРРИОС Лучший Центральный Полузащитник! с ним ни кто не сравнится в России да и во времена СССР.
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темирхан
1787392642
Когда Вильмар играл в финале за Кубок Либертадорес на Сантьяго Бернабеу против Ривер Плейт, я вообще удивлялся, как он играет еще в Боке Хуниорс!?
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Интерес
1787402006
Ничего не думают, а просто реализуют свой хватательный инстинкт и план ослабления соперников, только появляющихся на горизонте.Вот уже о "Локо" можно забыть, в этой перспективе, минимум-на полдесятка лет.
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