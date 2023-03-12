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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Камбур
ПСВ - Камбур: обзор матча 12 марта 2023
ПСВ
12.03.2023, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
5 : 2
Завершен
Камбур
25'
Х. Симонс
54'
П. ван Анхолт
56'
А. Эль-Гази
65'
Ф. Силва (П)
88'
А. Эль-Гази
22'
Р. Балк
61'
Б. Йонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Камбур
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Х. Симонс
90'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Ф. Силва
89'
ГОЛ! 5:2!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Х. Симонс
88'
Желтая карточка
Ф. Силва
85'
Замена
О. Боскальи
️️️️
П. ван Анхолт
83'
82'
Замена
Р. Маулун
️️️️
С. ван дер Ватер
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Г. Тил
79'
75'
Замена
Д. Якобс
️️️️
М. Махи
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Ф. Силва
65'
65'
Замена
М. Худемакерс
️️️️
М. Паулиссен
62'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
Р. Балк
62'
Замена
С. ван Вермескеркен
️️️️
Д. Шмидт
61'
ГОЛ! 3:2!
Б. Йонсен
Пас отдал
N. Foor
ГОЛ! 3:1!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Д. Верман
56'
ГОЛ! 2:1!
П. ван Анхолт
Пас отдал
Д. Верман
54'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Й. Бакайоко
46'
37'
Желтая карточка
Д. Шмидт
ГОЛ! 1:1!
Х. Симонс
Пас отдал
Д. Верман
25'
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Балк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Navarone Foor
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
7
Ремко Балк
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
24
Ник Шикс
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Дроммел
15
ван Анхолт
5
Рамальо
4
Брэнтуэйт
2
Мвене
6
Сангаре
25
Верман
7
Симонс
20
Тил
11
Бакайоко
21
Силва
4-1-2-2-1
87
Рюйтер
5
Шмидт
38
Бергсма
4
Сманд
24
Бангура
8
ван Кам
10
10
Махи
7
Балк
6
Паулиссен
28
Йонсен
15
ван Анхолт
21
Боскальи
21
Боскальи
15
ван Анхолт
20
Тил
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
20
Тил
21
Силва
34
Сайбари
34
Сайбари
21
Силва
7
Симонс
37
Ледесма
37
Ледесма
7
Симонс
11
Бакайоко
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Бакайоко
5
Шмидт
31
ван Вермескеркен
31
ван Вермескеркен
5
Шмидт
6
Паулиссен
4
Худемакерс
4
Худемакерс
6
Паулиссен
10
Махи
23
Якобс
23
Якобс
10
Махи
ван дер Ватер
10
Маулун
10
Маулун
ван дер Ватер
7
Балк
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
7
Балк
Остались в запасе
ПСВ
Камбур
24
Бой Ватерман
ВР
24
Ник Шикс
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
24
Ник Шикс
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча ПСВ - Камбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
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