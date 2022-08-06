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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Эммен
ПСВ - Эммен: обзор матча 06 августа 2022
ПСВ
06.08.2022, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 1 тур
4 : 1
Завершен
Эммен
18'
Й. Бакайоко
26'
М. Кифтенбельд (АГ)
38'
К. Гакпо
54'
К. Гакпо
62'
О. Ромени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Эммен
Замена
Савиньо
️️️️
Л. де Йонг
90'
+1
63'
Замена
Я. Ассехнун
️️️️
Р. Живкович
62'
ГОЛ! 4:1!
О. Ромени
Пас отдал
Л. Бернаду
Замена
И. Сайбари
️️️️
К. Гакпо
60'
Замена
А. Рамальо
️️️️
А. Обиспо
60'
ГОЛ! 4:0!
К. Гакпо
Пас отдал
Л. де Йонг
54'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Д. Верман
46'
Замена
Ф. Оппегард
️️️️
Ф. Макс
46'
ГОЛ! 3:0!
К. Гакпо
Пас отдал
А. Обиспо
38'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Кифтенбельд
26'
25'
Желтая карточка
К. Вендорп
ГОЛ! 1:0!
Й. Бакайоко
Пас отдал
Х. Симонс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Эммен
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
13
Кезья Вендорп
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ЦФ
25
Яри Влак
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
17
Савиньо
ПВ
Эммен
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
4-2-3-1
44
Бенитес
30
Макс
4
Обиспо
4
Тезе
25
Хувер
35
Гутьеррес
25
Верман
18
Гакпо
7
Симонс
11
Бакайоко
26
де Йонг
2-1-5
2
20
Араухо
8
Кифтенбельд
8
Бернаду
1
Эльшлегель
10
Ромени
34
Живкович
25
Влак
30
Макс
22
Оппегард
22
Оппегард
30
Макс
4
Обиспо
5
Рамальо
5
Рамальо
4
Обиспо
18
Гакпо
34
Сайбари
34
Сайбари
18
Гакпо
25
Верман
37
Ледесма
37
Ледесма
25
Верман
26
де Йонг
17
Савиньо
17
Савиньо
26
де Йонг
34
Живкович
11
Ассехнун
11
Ассехнун
34
Живкович
Остались в запасе
ПСВ
Эммен
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Гус Тил
АП
Остались в запасе
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча ПСВ - Эммен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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