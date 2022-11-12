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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - АЗ Алкмаар
ПСВ - АЗ Алкмаар: обзор матча 12 ноября 2022
ПСВ
12.11.2022, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 14 тур
0 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
18'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - АЗ Алкмаар
88'
Замена
Р. Базур
️️️️
М. Керкез
87'
Замена
М. Лахдо
️️️️
В. Павлидис
86'
Желтая карточка
М. Керкез
80'
Замена
М. де Вит
️️️️
Й. Карлссон
Замена
Г. Тил
️️️️
А. Эль-Гази
74'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Х. Симонс
66'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Э. Гутьеррес
46'
Замена
Д. Брэнтуэйт
️️️️
А. Рамальо
46'
38'
Желтая карточка
Ю. Сугавара
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Павлидис
Пас отдал
Й. Карлссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
АЗ Алкмаар
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
4-1-2-2-1
44
Бенитес
30
Макс
5
Рамальо
4
Обиспо
2
Мвене
6
Сангаре
35
Гутьеррес
25
Верман
18
Гакпо
7
Симонс
26
де Йонг
4-3-3
12
Верхюлст
28
Сугавара
4
Хацидиакос
31
Беукема
6
Керкез
20
де Вит
14
Рейндерс
8
Класи
21
Одгор
14
Павлидис
21
Карлссон
7
Симонс
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Симонс
5
Рамальо
4
Брэнтуэйт
4
Брэнтуэйт
5
Рамальо
Эль-Гази
20
Тил
20
Тил
Эль-Гази
35
Гутьеррес
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
35
Гутьеррес
21
Карлссон
34
де Вит
34
де Вит
21
Карлссон
6
Керкез
23
Базур
23
Базур
6
Керкез
14
Павлидис
15
Лахдо
15
Лахдо
14
Павлидис
Остались в запасе
ПСВ
АЗ Алкмаар
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
37
Ричард Ледесма
АП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
37
Ричард Ледесма
АП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Остались в запасе
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча ПСВ - АЗ Алкмаар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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