Известный повар выложил фото с Батраковым

Ресторатор Бурак Оздемир встретился с полузащитником Алексеем Батраковым.
Турецкий шеф-повар опубликовал сделанную в одном из его ресторанов фотографию с новичком «Галатасарая».
«Добро пожаловать, брат мой», – подписал знаменитый кулинар, известный как CZN Burak, снимок, который опубликовал на своей странице в соцсети.
- 20 августа «Галатасарай» приобрел 21-летнего Батракова у «Локомотива» за 25 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами. Также российский клуб сможет получить 10% от суммы перепродажи полузащитника, если она превысит 25 миллионов евро.
- Батраков может дебютировать в новой команде 29 августа в домашнем матче 3-го тура турецкой Суперлиги с «Гезтепе».
Источник: «Бомбардир»