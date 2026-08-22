Известный повар выложил фото с Батраковым

Ресторатор Бурак Оздемир встретился с полузащитником Алексеем Батраковым.

Турецкий шеф-повар опубликовал сделанную в одном из его ресторанов фотографию с новичком «Галатасарая».

«Добро пожаловать, брат мой», – подписал знаменитый кулинар, известный как CZN Burak, снимок, который опубликовал на своей странице в соцсети.