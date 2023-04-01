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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - ПСВ
НЕК - ПСВ: обзор матча 01 апреля 2023
НЕК
01.04.2023, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 27 тур
2 : 4
Завершен
ПСВ
59'
У. Таннан
87'
У. Таннан
7'
Л. де Йонг
21'
О. Боскальи
39'
Д. Верман
52'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - ПСВ
90'
+7
Желтая карточка
А. Рамальо
90'
+2
Замена
И. Сайбари
️️️️
Й. Бакайоко
Замена
Д. Бруйин
️️️️
У. Таннан
89'
ГОЛ! 2:4!
У. Таннан
87'
86'
Желтая карточка
Э. Гутьеррес
83'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Л. де Йонг
Желтая карточка
Б. ван Рой
80'
Замена
Й. Крамер
️️️️
Ф. Сандлер
79'
Замена
П. Маркеш
️️️️
Э. Тавсан
68'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
М. Маттссон
68'
65'
Замена
И. Сангаре
️️️️
Д. Верман
65'
Замена
Т. Азар
️️️️
Х. Симонс
ГОЛ! 1:4!
У. Таннан
Пас отдал
Э. Тавсан
59'
52'
ГОЛ! 0:4!
Л. де Йонг
Пас отдал
П. ван Анхолт
46'
Замена
Д. Тезе
️️️️
Ф. Мвене
Желтая карточка
И. Маркес
45'
+3
39'
ГОЛ! 0:3!
Д. Верман
Пас отдал
Л. де Йонг
21'
ГОЛ! 0:2!
О. Боскальи
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
17
Савиньо
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-2-3-1
24
Силлессен
34
Эль-Каруани
3
Сандлер
4
Маркес
28
ван Рой
6
Пропер
20
Шоне
8
Маттссон
6
Таннан
7
Тавсан
11
Димата
4-2-3-1
16
Дроммел
2
Мвене
21
Боскальи
5
Рамальо
15
ван Анхолт
35
Гутьеррес
25
Верман
11
Бакайоко
20
Тил
7
Симонс
26
де Йонг
3
Сандлер
4
Крамер
4
Крамер
3
Сандлер
6
Таннан
5
Бруйин
5
Бруйин
6
Таннан
8
Маттссон
22
Сиссоко
22
Сиссоко
8
Маттссон
7
Тавсан
43
Маркеш
43
Маркеш
7
Тавсан
2
Мвене
4
Тезе
4
Тезе
2
Мвене
25
Верман
6
Сангаре
6
Сангаре
25
Верман
11
Бакайоко
34
Сайбари
34
Сайбари
11
Бакайоко
7
Симонс
9
Азар
9
Азар
7
Симонс
26
де Йонг
21
Силва
21
Силва
26
де Йонг
Остались в запасе
НЕК
ПСВ
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
24
Бой Ватерман
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
17
Савиньо
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
17
Савиньо
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча НЕК - ПСВ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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