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  • «Краснодар» продвинулся в переговорах по трансферу вингера «Фламенго»

«Краснодар» продвинулся в переговорах по трансферу вингера «Фламенго»

22 августа, 10:48
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Руководство «Фламенго» открыто к переговорам по досрочному расторжению контракта с вингером Эвертоном Соаресем в связи с интересом «Краснодара».

Футболист близок к подписанию предварительного контракта с «быками».

Контракта Эвертона с «Фламенго» действует до декабря 2026 года и не будет продлен. Агенты проведут переговоры о немедленном уходе футболиста.

  • 30-летний Эвертон в этом году в 23 матчах за клуб забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

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Источник: страница Вене Казагранде в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Краснодар Эвертон
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ifetlayev
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