«Краснодар» продвинулся в переговорах по трансферу вингера «Фламенго»

Руководство «Фламенго» открыто к переговорам по досрочному расторжению контракта с вингером Эвертоном Соаресем в связи с интересом «Краснодара».
Футболист близок к подписанию предварительного контракта с «быками».
Контракта Эвертона с «Фламенго» действует до декабря 2026 года и не будет продлен. Агенты проведут переговоры о немедленном уходе футболиста.
- 30-летний Эвертон в этом году в 23 матчах за клуб забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
Источник: страница Вене Казагранде в соцсети X