«Краснодар» продвинулся в переговорах по трансферу вингера «Фламенго»

Руководство «Фламенго» открыто к переговорам по досрочному расторжению контракта с вингером Эвертоном Соаресем в связи с интересом «Краснодара».

Футболист близок к подписанию предварительного контракта с «быками».

Контракта Эвертона с «Фламенго» действует до декабря 2026 года и не будет продлен. Агенты проведут переговоры о немедленном уходе футболиста.