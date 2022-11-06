Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - ПСВ
Аякс - ПСВ: обзор матча 06 ноября 2022
Аякс
06.11.2022, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 13 тур
1 : 2
Завершен
ПСВ
83'
Л. Лукка
23'
Л. де Йонг
50'
Э. Гутьеррес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - ПСВ
88'
Желтая карточка
Г. Тил
87'
Замена
Д. Брэнтуэйт
️️️️
К. Гакпо
ГОЛ! 1:2!
Л. Лукка
Пас отдал
Д. Классен
83'
Замена
Л. Лукка
️️️️
Д. Тадич
81'
Замена
Д. Классен
️️️️
М. Кудус
81'
81'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Л. де Йонг
81'
Замена
Г. Тил
️️️️
Х. Симонс
Желтая карточка
С. Бергейс
71'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Д. Ренш
66'
63'
Желтая карточка
Л. де Йонг
63'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Д. Верман
63'
Замена
Д. Тезе
️️️️
Ф. Макс
50'
ГОЛ! 0:2!
Э. Гутьеррес
Желтая карточка
Э. Альварес
34'
34'
Желтая карточка
А. Обиспо
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
К. Гакпо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Гус Тил
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Пасвер
3
Бейсси
12
Тимбер
2
Ренш
3
Санчес
4
Альварес
23
Бергейс
34
Бергвейн
20
Кудус
10
Тадич
9
Бробби
4-1-2-2-1
44
Бенитес
2
Мвене
5
Рамальо
4
Обиспо
30
Макс
6
Сангаре
35
Гутьеррес
25
Верман
7
Симонс
18
Гакпо
26
де Йонг
2
Ренш
24
Тэйлор
24
Тэйлор
2
Ренш
20
Кудус
18
Классен
18
Классен
20
Кудус
10
Тадич
20
Лукка
20
Лукка
10
Тадич
30
Макс
4
Тезе
4
Тезе
30
Макс
18
Гакпо
4
Брэнтуэйт
4
Брэнтуэйт
18
Гакпо
7
Симонс
20
Тил
20
Тил
7
Симонс
25
Верман
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
25
Верман
26
де Йонг
35
Вертессен
35
Вертессен
26
де Йонг
Остались в запасе
Аякс
ПСВ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
7
Лукас Окампос
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
20
Нони Мадуэке
ПВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
7
Лукас Окампос
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Остались в запасе
20
Нони Мадуэке
ПВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Аякс - ПСВ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Аякс
ПСВ
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:23
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
Вчера, 09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
Вчера, 08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
Вчера, 01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
Вчера, 00:53
2
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:23
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
Вчера, 09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
Вчера, 08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
Вчера, 01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
Вчера, 00:53
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
Вчера, 00:41
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+