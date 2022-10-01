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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - ПСВ
Камбур - ПСВ: обзор матча 01 октября 2022
Камбур
01.10.2022, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 8 тур
3 : 0
Завершен
ПСВ
54'
С. ван дер Ватер
84'
М. Паулиссен
90+1'
С. ван Вермескеркен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - ПСВ
ГОЛ! 3:0!
С. ван Вермескеркен
90'
+1
Замена
М. Брей
️️️️
М. Паулиссен
88'
ГОЛ! 2:0!
М. Паулиссен
Пас отдал
Ф. Мамбимби
84'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Р. Балк
80'
80'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
И. Сангаре
Замена
Д. Самбисса
️️️️
С. ван дер Ватер
71'
Замена
К. МакИнтош
️️️️
М. Тол
71'
69'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Д. Верман
68'
Замена
Ф. Оппегард
️️️️
Ф. Макс
63'
Желтая карточка
Ф. Макс
60'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Х. Симонс
60'
Замена
Савиньо
️️️️
И. Сайбари
ГОЛ! 1:0!
С. ван дер Ватер
Пас отдал
Т. Бур
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Доке Шмидт
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
4
Флорис Сманд
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Давид Самбисса
ЦП
40
Damian Timan
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
17
Савиньо
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
3-1-2-1-3
13
Виржиния
5
Шмидт
38
Бергсма
3
Тол
8
ван Кам
6
Паулиссен
23
Якобс
18
ван дер Ватер
19
Бур
7
Балк
31
ван Вермескеркен
4-1-2-3
44
Бенитес
4
Обиспо
4
Брэнтуэйт
4
Тезе
30
Макс
6
Сангаре
34
Сайбари
25
Верман
7
Симонс
20
Тил
18
Гакпо
3
Тол
3
МакИнтош
3
МакИнтош
3
Тол
18
ван дер Ватер
7
Самбисса
7
Самбисса
18
ван дер Ватер
6
Паулиссен
14
Брей
14
Брей
6
Паулиссен
7
Балк
10
Мамбимби
10
Мамбимби
7
Балк
30
Макс
22
Оппегард
22
Оппегард
30
Макс
25
Верман
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
25
Верман
6
Сангаре
37
Ледесма
37
Ледесма
6
Сангаре
34
Сайбари
17
Савиньо
17
Савиньо
34
Сайбари
7
Симонс
35
Вертессен
35
Вертессен
7
Симонс
Остались в запасе
Камбур
ПСВ
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
4
Флорис Сманд
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
40
Damian Timan
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
4
Флорис Сманд
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
40
Damian Timan
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Камбур - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
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1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
Вчера, 08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
Вчера, 01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
Вчера, 00:53
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
Вчера, 00:41
2
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