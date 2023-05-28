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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - ПСВ
АЗ Алкмаар - ПСВ: обзор матча 28 мая 2023
АЗ Алкмаар
28.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
1 : 2
Завершен
ПСВ
84'
Й. Карлссон (П)
65'
Х. Симонс
90+8'
Х. Симонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - ПСВ
90'
+8
ГОЛ! 1:2!
Х. Симонс
Пас отдал
О. Боскальи
90'
+2
Желтая карточка
Д. Верман
90'
+1
Вторая желтая
А. Эль-Гази
87'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Г. Тил
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Карлссон
84'
82'
Замена
О. Боскальи
️️️️
П. ван Анхолт
81'
Желтая карточка
В. Бенитес
Замена
Р. Базур
️️️️
С. Беукема
77'
Замена
Д. де Вит
️️️️
В. Павлидис
76'
Замена
М. Лахдо
️️️️
М. ван Бредероде
68'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
С. Мейнанс
68'
65'
ГОЛ! 0:1!
Х. Симонс
Пас отдал
Л. де Йонг
Желтая карточка
Й. Класи
57'
56'
Замена
Д. Тезе
️️️️
А. Рамальо
Желтая карточка
Й. Карлссон
36'
36'
Желтая карточка
А. Эль-Гази
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-3-1-2
13
Райан
6
Керкез
31
Беукема
4
Хацидиакос
28
Сугавара
8
Класи
14
Рейндерс
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
21
Карлссон
14
Павлидис
4-1-1-3-1
44
Бенитес
2
Мвене
5
Рамальо
4
Брэнтуэйт
15
ван Анхолт
6
Сангаре
25
Верман
21
Эль-Гази
20
Тил
7
Симонс
26
де Йонг
31
Беукема
23
Базур
23
Базур
31
Беукема
14
Павлидис
20
де Вит
20
де Вит
14
Павлидис
21
Мейнанс
10
Михайлович
10
Михайлович
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
15
Лахдо
15
Лахдо
9
ван Бредероде
15
ван Анхолт
21
Боскальи
21
Боскальи
15
ван Анхолт
5
Рамальо
4
Тезе
4
Тезе
5
Рамальо
20
Тил
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
20
Тил
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
ПСВ
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
9
Торган Азар
ЛВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
9
Торган Азар
ЛВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча АЗ Алкмаар - ПСВ
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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