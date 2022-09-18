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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Фейеноорд
ПСВ - Фейеноорд: обзор матча 18 сентября 2022
ПСВ
18.09.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 7 тур
4 : 3
Завершен
Фейеноорд
16'
Д. Брэнтуэйт
25'
К. Гакпо
47'
Г. Тил
83'
А. Обиспо
3'
У. Идрисси
42'
Данило
73'
О. Кекчю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Фейеноорд
Желтая карточка
Й. Бакайоко
90'
+6
Замена
Ф. Мвене
️️️️
Д. Верман
90'
+3
Замена
А. Рамальо
️️️️
А. Обиспо
86'
85'
Замена
Э. Буллауде
️️️️
М. Лопес
ГОЛ! 4:3!
А. Обиспо
Пас отдал
К. Гакпо
83'
78'
Желтая карточка
О. Кекчю
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Г. Тил
74'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
Х. Симонс
74'
73'
ГОЛ! 3:3!
О. Кекчю
Пас отдал
М. Лопес
71'
Замена
С. Шиманьски
️️️️
Я. Дилросун
Желтая карточка
Г. Тил
62'
56'
Замена
С. Хименес
️️️️
Данило
56'
Замена
И. Пайшао
️️️️
У. Идрисси
56'
Замена
П. Валемарк
️️️️
А. Джаханбакш
ГОЛ! 3:2!
Г. Тил
Пас отдал
К. Гакпо
47'
42'
ГОЛ! 2:2!
Данило
ГОЛ! 2:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Х. Симонс
25'
ГОЛ! 1:1!
Д. Брэнтуэйт
Пас отдал
К. Гакпо
16'
3'
ГОЛ! 0:1!
У. Идрисси
Пас отдал
А. Джаханбакш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
4-1-2-3
44
Бенитес
30
Макс
4
Брэнтуэйт
4
Обиспо
4
Тезе
6
Сангаре
25
Верман
34
Сайбари
18
Гакпо
20
Тил
7
Симонс
4-2-3-1
1
Бейлов
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
17
Ганцко
15
Лопес
23
Тимбер
6
Кекчю
11
Джаханбакш
11
Идрисси
24
Дилросун
90
Данило
4
Обиспо
5
Рамальо
5
Рамальо
4
Обиспо
25
Верман
2
Мвене
2
Мвене
25
Верман
20
Тил
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
20
Тил
7
Симонс
11
Бакайоко
11
Бакайоко
7
Симонс
15
Лопес
10
Буллауде
10
Буллауде
15
Лопес
24
Дилросун
17
Шиманьски
17
Шиманьски
24
Дилросун
11
Идрисси
14
Пайшао
14
Пайшао
11
Идрисси
11
Джаханбакш
10
Валемарк
10
Валемарк
11
Джаханбакш
90
Данило
29
Хименес
29
Хименес
90
Данило
Остались в запасе
ПСВ
Фейеноорд
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
37
Ричард Ледесма
АП
17
Савиньо
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Матс Виффер
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
37
Ричард Ледесма
АП
17
Савиньо
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Матс Виффер
ЦП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча ПСВ - Фейеноорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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