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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Гоу Эхед Иглс
ПСВ - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 28 января 2023
ПСВ
28.01.2023, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 19 тур
2 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
14'
Д. Верман
65'
А. Эль-Гази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Гоу Эхед Иглс
Замена
И. Сайбари
️️️️
А. Эль-Гази
88'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Л. де Йонг
82'
Желтая карточка
Э. Гутьеррес
79'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Г. Тил
78'
73'
Замена
Ф. Матиелло
️️️️
Х. Фонтан
73'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
72'
Замена
С. Соу
️️️️
В. Тор Виллумсон
70'
Желтая карточка
Д. Идзес
ГОЛ! 2:0!
А. Эль-Гази
65'
62'
Желтая карточка
Г. Наубер
Желтая карточка
А. Эль-Гази
55'
46'
Замена
Э. Линтхорст
️️️️
Т. Теки
46'
Замена
Д. Амофа
️️️️
Р. Фернандес
Замена
А. Рамальо
️️️️
А. Обиспо
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Верман
Пас отдал
Г. Тил
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Фоде Фофана
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
6
Джамал Амофа
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
4-1-1-3-1
44
Бенитес
4
Тезе
4
Брэнтуэйт
4
Обиспо
2
Мвене
6
Сангаре
25
Верман
7
Симонс
20
Тил
21
Эль-Гази
26
де Йонг
2-1-2-2-3
12
де Ланж
20
Дейл
3
Фонтан
11
Виллумсон
21
Идзес
5
Теки
7
Фернандес
20
Эдвардсен
27
24
Льянсана
3
Наубер
4
Обиспо
5
Рамальо
5
Рамальо
4
Обиспо
21
Эль-Гази
34
Сайбари
34
Сайбари
21
Эль-Гази
20
Тил
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
20
Тил
26
де Йонг
21
Силва
21
Силва
26
де Йонг
3
Фонтан
14
Матиелло
14
Матиелло
3
Фонтан
7
Фернандес
6
Амофа
6
Амофа
7
Фернандес
5
Теки
8
Линтхорст
8
Линтхорст
5
Теки
11
Виллумсон
19
Соу
19
Соу
11
Виллумсон
20
Эдвардсен
11
Адеканье
11
Адеканье
20
Эдвардсен
Остались в запасе
ПСВ
Гоу Эхед Иглс
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Фоде Фофана
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Фоде Фофана
ЦФ
Остались в запасе
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча ПСВ - Гоу Эхед Иглс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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