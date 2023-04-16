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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - ПСВ
Волендам - ПСВ: обзор матча 16 апреля 2023
Волендам
16.04.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 29 тур
2 : 3
Завершен
ПСВ
55'
Х. Мбуямба
61'
Д. ван Мегем
33'
Л. де Йонг
40'
Г. Тил
58'
Г. Тил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - ПСВ
Замена
Б. Бенамар
️️️️
О. Буур
87'
86'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Д. Тезе
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
Г. Ористанио
86'
Желтая карточка
К. Эйтинг
77'
76'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Л. де Йонг
76'
Замена
И. Сангаре
️️️️
Г. Тил
Замена
Ф. Антонуччи
️️️️
Х. Верман
75'
73'
Желтая карточка
Л. де Йонг
72'
Желтая карточка
Д. Тезе
69'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Й. Бакайоко
69'
Замена
Т. Азар
️️️️
Х. Симонс
ГОЛ! 2:3!
Д. ван Мегем
Пас отдал
Г. Ористанио
61'
58'
ГОЛ! 1:3!
Г. Тил
Пас отдал
Э. Гутьеррес
ГОЛ! 1:2!
Х. Мбуямба
Пас отдал
К. Эйтинг
55'
40'
ГОЛ! 0:2!
Г. Тил
Пас отдал
Й. Бакайоко
38'
Желтая карточка
Д. Брэнтуэйт
33'
ГОЛ! 0:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Г. Тил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Калвин Твигт
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
26
Гивайро Рид
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
10
Франческо Антонуччи
АП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Станкович
4
Плат
4
Мирани
4
Мбуямба
2
Джон Маркин
6
Эйтинг
2
Буур
6
Твигт
11
Ористанио
9
Верман
7
ван Мегем
4-2-3-1
44
Бенитес
4
Брэнтуэйт
4
Тезе
5
Рамальо
15
ван Анхолт
35
Гутьеррес
25
Верман
11
Бакайоко
20
Тил
7
Симонс
26
де Йонг
2
Буур
5
Бенамар
5
Бенамар
2
Буур
11
Ористанио
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
11
Ористанио
9
Верман
10
Антонуччи
10
Антонуччи
9
Верман
20
Тил
6
Сангаре
6
Сангаре
20
Тил
4
Тезе
34
Сайбари
34
Сайбари
4
Тезе
7
Симонс
9
Азар
9
Азар
7
Симонс
11
Бакайоко
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Бакайоко
26
де Йонг
21
Силва
21
Силва
26
де Йонг
Остались в запасе
Волендам
ПСВ
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Волендам - ПСВ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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