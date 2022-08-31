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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Волендам
ПСВ - Волендам: обзор матча 31 августа 2022
ПСВ
31.08.2022, среда, 19:45
Голландия. Эредивизие, 3 тур
7 : 1
Завершен
Волендам
1'
Х. Симонс
25'
К. Гакпо (П)
39'
К. Гакпо
47'
Б. Плат (АГ)
51'
К. Гакпо
67'
Х. Симонс
79'
Й. Бакайоко
40'
Х. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Волендам
81'
Желтая карточка
В. Улд-Чих
ГОЛ! 7:1!
Й. Бакайоко
79'
69'
Замена
А. Дуири
️️️️
Б. Плат
69'
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
Р. Мюрен
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Х. Симонс
69'
ГОЛ! 6:1!
Х. Симонс
Пас отдал
Савиньо
67'
Замена
Савиньо
️️️️
К. Гакпо
63'
62'
Желтая карточка
Б. Улд-Чих
60'
Замена
И. Эль-Кадири
️️️️
Д. ван Мегем
Замена
К. Хувер
️️️️
Д. Тезе
55'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Д. Верман
55'
ГОЛ! 5:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Д. Верман
51'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Б. Плат
47'
Замена
А. Рамальо
️️️️
А. Обиспо
46'
40'
ГОЛ! 3:1!
Х. Верман
Пас отдал
Д. Мирани
ГОЛ! 3:0!
К. Гакпо
Пас отдал
Ф. Макс
39'
29'
Желтая карточка
Б. Плат
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Гакпо
25'
ГОЛ! 1:0!
Х. Симонс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
5
Дин Джеймс
ЦЗ
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Дэрил ван Мегем
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
17
Савиньо
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
4-1-1-3-1
44
Бенитес
30
Макс
4
Тезе
4
Брэнтуэйт
4
Обиспо
6
Сангаре
25
Верман
18
Гакпо
20
Тил
11
Бакайоко
7
Симонс
3-3-1-3
1
Станкович
4
Мирани
5
Джеймс
2
Джон Маркин
4
Плат
6
Эйтинг
5
Бенамар
7
ван Мегем
77
Улд-Чих
9
Верман
21
Мюрен
4
Обиспо
5
Рамальо
5
Рамальо
4
Обиспо
4
Тезе
25
Хувер
25
Хувер
4
Тезе
25
Верман
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
25
Верман
18
Гакпо
17
Савиньо
17
Савиньо
18
Гакпо
7
Симонс
35
Вертессен
35
Вертессен
7
Симонс
21
Мюрен
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
21
Мюрен
4
Плат
16
Дуири
16
Дуири
4
Плат
7
ван Мегем
11
Эль-Кадири
11
Эль-Кадири
7
ван Мегем
Остались в запасе
ПСВ
Волендам
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
2
Филипп Мвене
ПЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
2
Филипп Мвене
ПЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча ПСВ - Волендам
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
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