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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - ПСВ
Витесс - ПСВ: обзор матча 19 марта 2023
Витесс
19.03.2023, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 26 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
61'
И. Сангаре (АГ)
8'
Х. Симонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - ПСВ
90'
+2
Замена
О. Боскальи
️️️️
А. Обиспо
Замена
М. Джонатанс
️️️️
М. Манхоф
89'
84'
Замена
Т. Азар
️️️️
А. Рамальо
67'
Замена
А. Обиспо
️️️️
Д. Брэнтуэйт
Замена
Г. Видович
️️️️
К. Козловски
66'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Сангаре
61'
46'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
А. Эль-Гази
Желтая карточка
С. Тронстад
43'
Замена
К. Аркю
️️️️
Р. Фламинго
13'
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Симонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
3-2-4
37
Шерпен
77
Изима-Мирен
6
Корнелиссе
21
Меленстен
42
Манхоф
5
Ороз
6
Тронстад
8
ван Гинкел
22
Беро
10
Козловски
4-1-1-2-2
16
Дроммел
2
Мвене
4
Брэнтуэйт
5
Рамальо
15
ван Анхолт
6
Сангаре
25
Верман
21
Эль-Гази
7
Симонс
21
Силва
26
де Йонг
6
Фламинго
2
Аркю
2
Аркю
6
Фламинго
42
Манхоф
26
Джонатанс
26
Джонатанс
42
Манхоф
10
Козловски
40
Видович
40
Видович
10
Козловски
Обиспо
21
Боскальи
21
Боскальи
Обиспо
4
Брэнтуэйт
4
Обиспо
4
Обиспо
4
Брэнтуэйт
5
Рамальо
9
Азар
9
Азар
5
Рамальо
21
Эль-Гази
11
Бакайоко
11
Бакайоко
21
Эль-Гази
Остались в запасе
Витесс
ПСВ
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Витесс - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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