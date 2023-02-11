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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Гронинген
ПСВ - Гронинген: обзор матча 11 февраля 2023
ПСВ
11.02.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 21 тур
6 : 0
Завершен
Гронинген
27'
Л. де Йонг
46'
Х. Симонс
69'
Д. Брэнтуэйт
73'
Й. Бакайоко
84'
Ф. Силва
88'
Д. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Гронинген
ГОЛ! 6:0!
Д. Верман
Пас отдал
И. Сайбари
88'
85'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Р. Пепи
ГОЛ! 5:0!
Ф. Силва
Пас отдал
Д. Тезе
84'
75'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
Э. Ману
ГОЛ! 4:0!
Й. Бакайоко
73'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Л. де Йонг
72'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Х. Симонс
72'
ГОЛ! 3:0!
Д. Брэнтуэйт
Пас отдал
Д. Верман
69'
Замена
М. Жуниор
️️️️
П. ван Анхолт
61'
52'
Замена
А. Шер
️️️️
Т. Суслов
ГОЛ! 2:0!
Х. Симонс
Пас отдал
Д. Верман
46'
Замена
Г. Тил
️️️️
Т. Азар
46'
46'
Замена
О. Антман
️️️️
D. Irandust
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Х. Симонс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
8
Йохан Хове
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
6
Аймар Шер
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
4-1-1-3-1
44
Бенитес
15
ван Анхолт
4
Брэнтуэйт
5
Рамальо
4
Тезе
6
Сангаре
25
Верман
9
Азар
7
Симонс
11
Бакайоко
26
де Йонг
4-2-2-2
34
Веррипс
27
Данкерлуи
12
Балкер
6
Пелюпесси
3
Блокзийл
8
Хове
19
25
Мяяття
45
Ману
10
Суслов
9
Пепи
15
ван Анхолт
17
Жуниор
17
Жуниор
15
ван Анхолт
7
Симонс
34
Сайбари
34
Сайбари
7
Симонс
9
Азар
20
Тил
20
Тил
9
Азар
26
де Йонг
21
Силва
21
Силва
26
де Йонг
10
Суслов
6
Шер
6
Шер
10
Суслов
45
Ману
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
45
Ману
9
Пепи
26
Крюгер
26
Крюгер
9
Пепи
19
11
Антман
11
Антман
19
Остались в запасе
ПСВ
Гронинген
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
Остались в запасе
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча ПСВ - Гронинген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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