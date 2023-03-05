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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - ПСВ
РКС Ваалвейк - ПСВ: обзор матча 05 марта 2023
РКС Ваалвейк
05.03.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 24 тур
0 : 1
Завершен
ПСВ
35'
Й. Бакайоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - ПСВ
90'
+1
Желтая карточка
И. Сангаре
Замена
М. Бирет
️️️️
В. Анита
88'
88'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Д. Верман
85'
Желтая карточка
А. Эль-Гази
Желтая карточка
Х. Гаари
82'
Замена
З. Баккали
️️️️
Т. Лутонда
80'
73'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
70'
Желтая карточка
Ф. Силва
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Д. ван ден Бейс
67'
Замена
Я. Укили
️️️️
И. Бель Хассани
67'
Замена
Х. Лобете
️️️️
П. Клемент
67'
64'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Й. Бакайоко
56'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Л. де Йонг
Желтая карточка
Д. ван ден Бейс
45'
35'
ГОЛ! 0:1!
Й. Бакайоко
Пас отдал
Д. Верман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
РКС Ваалвейк
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
ПСВ
24
Ник Шикс
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
3-2-4-1
1
Вессен
2
Леливелд
33
ван ден Бейс
25
Ньюпорт
5
Лутонда
3
Гаари
11
Бель Хассани
24
Клемент
20
Сентьенс
6
Анита
29
Крамер
4-1-1-2-2
16
Дроммел
2
Мвене
5
Рамальо
4
Брэнтуэйт
15
ван Анхолт
6
Сангаре
25
Верман
11
Бакайоко
7
Симонс
21
Силва
26
де Йонг
11
Бель Хассани
5
Укили
5
Укили
11
Бель Хассани
5
Лутонда
11
Баккали
11
Баккали
5
Лутонда
33
ван ден Бейс
8
Джозефзун
8
Джозефзун
33
ван ден Бейс
24
Клемент
24
Лобете
24
Лобете
24
Клемент
6
Анита
14
Бирет
14
Бирет
6
Анита
25
Верман
34
Сайбари
34
Сайбари
25
Верман
11
Бакайоко
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
11
Бакайоко
26
де Йонг
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
26
де Йонг
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
ПСВ
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
24
Ник Шикс
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча РКС Ваалвейк - ПСВ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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