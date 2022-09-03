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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - ПСВ
Твенте - ПСВ: обзор матча 03 сентября 2022
Твенте
03.09.2022, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 5 тур
2 : 1
Завершен
ПСВ
17'
В. Черны
24'
В. Черны
55'
Г. Тил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - ПСВ
87'
Замена
Савиньо
️️️️
И. Сангаре
77'
Замена
К. Хувер
️️️️
Ф. Макс
76'
Желтая карточка
И. Сангаре
73'
Желтая карточка
Ф. Макс
Замена
В. Брама
️️️️
В. Черны
62'
55'
ГОЛ! 2:1!
Г. Тил
55'
Замена
Ф. Мвене
️️️️
Д. Тезе
55'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Г. Тил
55'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Й. Бакайоко
Желтая карточка
Р. Преппер
27'
ГОЛ! 2:0!
В. Черны
24'
ГОЛ! 1:0!
В. Черны
Пас отдал
Г. Смал
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
43
Jaïr Haakmat
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Вут Брама
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
17
Савиньо
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-2-2-2
1
Уннершталь
5
Смал
2
Хилгерс
3
Преппер
30
Бренет
6
Зерруки
6
Киоло
17
Цолис
11
Ротс
18
Черны
9
ван Вольфсвинкел
4-1-1-3-1
44
Бенитес
5
Рамальо
4
Обиспо
4
Тезе
30
Макс
6
Сангаре
25
Верман
11
Бакайоко
20
Тил
18
Гакпо
7
Симонс
18
Черны
6
Брама
6
Брама
18
Черны
30
Макс
25
Хувер
25
Хувер
30
Макс
4
Тезе
2
Мвене
2
Мвене
4
Тезе
6
Сангаре
17
Савиньо
17
Савиньо
6
Сангаре
11
Бакайоко
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Бакайоко
20
Тил
35
Вертессен
35
Вертессен
20
Тил
Остались в запасе
Твенте
ПСВ
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
43
Jaïr Haakmat
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
10
Денильо Клеонис
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
43
Jaïr Haakmat
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
10
Денильо Клеонис
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Твенте - ПСВ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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