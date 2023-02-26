Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Твенте
ПСВ - Твенте: обзор матча 26 февраля 2023
ПСВ
26.02.2023, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 23 тур
3 : 1
Завершен
Твенте
9'
Ф. Силва
57'
Л. де Йонг
74'
Х. Симонс
48'
В. Мисиджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Твенте
Желтая карточка
И. Сангаре
90'
+1
89'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
Р. Преппер
Замена
И. Сайбари
️️️️
Д. Верман
87'
Замена
Г. Тил
️️️️
Х. Симонс
87'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Ф. Силва
78'
75'
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
75'
Замена
С. Стейн
️️️️
А. Салах-Эддин
ГОЛ! 3:1!
Х. Симонс
Пас отдал
И. Сангаре
74'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Й. Бакайоко
63'
63'
Замена
А. Сампстед
️️️️
В. Черны
63'
Замена
Д. Клеонис
️️️️
Д. Бренет
ГОЛ! 2:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Й. Бакайоко
57'
55'
Желтая карточка
Р. Зерруки
48'
ГОЛ! 1:1!
В. Мисиджан
Пас отдал
Р. Зерруки
ГОЛ! 1:0!
Ф. Силва
Пас отдал
Й. Бакайоко
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Гус Тил
АП
Твенте
21
Sam Karssies
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
8
Irakli Yegoian
ЦП
14
Сем Стейн
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-1-1-2-2
44
Бенитес
17
Жуниор
5
Рамальо
4
Брэнтуэйт
2
Мвене
6
Сангаре
25
Верман
7
Симонс
11
Бакайоко
21
Силва
26
де Йонг
3-2-1-1-3
1
Уннершталь
5
Смал
2
Хилгерс
3
Преппер
30
Бренет
5
Салах-Эддин
6
Зерруки
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
18
Черны
11
Бакайоко
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
11
Бакайоко
21
Силва
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
21
Силва
25
Верман
34
Сайбари
34
Сайбари
25
Верман
7
Симонс
20
Тил
20
Тил
7
Симонс
3
Преппер
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
3
Преппер
18
Черны
2
Сампстед
2
Сампстед
18
Черны
5
Салах-Эддин
14
Стейн
14
Стейн
5
Салах-Эддин
30
Бренет
10
Клеонис
10
Клеонис
30
Бренет
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
ПСВ
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
21
Sam Karssies
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
8
Irakli Yegoian
ЦП
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
Остались в запасе
21
Sam Karssies
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
8
Irakli Yegoian
ЦП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча ПСВ - Твенте
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Новости команд
Все
ПСВ
Твенте
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
25 ноября
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
25 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
25 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
25 ноября
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
25 ноября
2
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
25 ноября
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
25 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
25 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
25 ноября
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
25 ноября
2
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+