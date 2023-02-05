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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - ПСВ
Фейеноорд - ПСВ: обзор матча 05 февраля 2023
Фейеноорд
05.02.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 20 тур
2 : 2
Завершен
ПСВ
82'
А. Джаханбакш
90+6'
А. Джаханбакш
8'
А. Эль-Гази
68'
Т. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - ПСВ
ГОЛ! 2:2!
А. Джаханбакш
Пас отдал
У. Идрисси
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
В. Бенитес
Желтая карточка
У. Идрисси
90'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Д. Ганцко
85'
ГОЛ! 1:2!
А. Джаханбакш
Пас отдал
У. Идрисси
82'
Замена
У. Идрисси
️️️️
Я. Дилросун
71'
Замена
Данило
️️️️
М. Лопес
71'
71'
Замена
А. Рамальо
️️️️
Й. Бакайоко
70'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Л. де Йонг
68'
ГОЛ! 0:2!
Т. Азар
Пас отдал
Л. де Йонг
65'
Красная карточка
А. Обиспо
Замена
Э. Буллауде
️️️️
К. Тимбер
62'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
И. Пайшао
62'
62'
Замена
Т. Азар
️️️️
Г. Тил
61'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Д. Верман
54'
Желтая карточка
Л. де Йонг
Желтая карточка
Л. Гертрейда
54'
46'
Желтая карточка
Й. Бакайоко
43'
Желтая карточка
Г. Тил
32'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Ф. Мвене
17'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
А. Эль-Гази
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Х. Симонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейн Трост
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
90
Данило
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-3-2-1
1
Велленройтер
15
Лопес
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Ганцко
2
Гертрейда
27
Виффер
10
Кекчю
23
Тимбер
14
Пайшао
24
Дилросун
29
Хименес
4-1-1-3-1
44
Бенитес
2
Мвене
4
Тезе
4
Обиспо
4
Брэнтуэйт
6
Сангаре
25
Верман
21
Эль-Гази
20
Тил
7
Симонс
26
де Йонг
23
Тимбер
10
Буллауде
10
Буллауде
23
Тимбер
24
Дилросун
11
Идрисси
11
Идрисси
24
Дилросун
14
Пайшао
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
14
Пайшао
17
Ганцко
10
Валемарк
10
Валемарк
17
Ганцко
15
Лопес
90
Данило
90
Данило
15
Лопес
2
Мвене
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
2
Мвене
Бакайоко
5
Рамальо
5
Рамальо
Бакайоко
25
Верман
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
25
Верман
20
Тил
9
Азар
9
Азар
20
Тил
21
Эль-Гази
11
Бакайоко
11
Бакайоко
21
Эль-Гази
26
де Йонг
21
Силва
21
Силва
26
де Йонг
Остались в запасе
Фейеноорд
ПСВ
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейн Трост
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Арне Слот
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейн Трост
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Мохамед Таабуни
АП
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Фейеноорд - ПСВ
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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