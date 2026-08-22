Семак назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о конкурентах команды в борьбе за 1-е место в РПЛ.
– Кого считаете конкурентами «Зенита» в борьбе за золото?
– На сегодняшний день – это «Краснодар» и «Спартак».
«Краснодар» в принципе в последние годы наш главный конкурент. Спартаковцы показывали качественный футбол во второй половине прошлого сезона, победили в Кубке России, играли с нами в матче за Суперкубок.
Их трансферная кампания этим летом говорит о том, что они будут бороться за чемпионский титул. В борьбе еще ЦСКА. Не нужно забывать и о московском «Динамо».
– А у динамовцев какие козыри?
– В принципе они сохранили состав, лидеров. У клуба есть определенные амбиции. «Динамо» тоже хочет стать чемпионом.
- После 4 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 12 очками. У «Зенита», «Спартака» и «Динамо Мх» по 9 баллов на счету, у ЦСКА – 8.
- Петербуржцы выиграли 7 из 8 последних чемпионатов России.
Источник: «Российская газета»