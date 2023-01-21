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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Витесс
ПСВ - Витесс: обзор матча 21 января 2023
ПСВ
21.01.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 17 тур
1 : 0
Завершен
Витесс
48'
Г. Тил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Витесс
90'
+5
Замена
Д. Райцигер
️️️️
К. Аркю
90'
+4
Красная карточка
К. Шерпен
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Х. Симонс
88'
76'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
М. Дийкс
76'
Замена
Г. Видович
️️️️
Э. Корнелиссе
Замена
М. Жуниор
️️️️
Ф. Мвене
73'
66'
Замена
М. Джонатанс
️️️️
М. Манхоф
66'
Замена
Б. Бялек
️️️️
М. Санко
ГОЛ! 1:0!
Г. Тил
Пас отдал
Й. Бакайоко
48'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
Л. де Йонг
32'
23'
Желтая карточка
М. Дийкс
Пенальти не реализован!
Л. де Йонг
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
4-1-1-3-1
44
Бенитес
4
Тезе
4
Брэнтуэйт
4
Обиспо
2
Мвене
6
Сангаре
35
Гутьеррес
7
Симонс
20
Тил
21
Эль-Гази
26
де Йонг
3-2-2-1
37
Шерпен
21
Меленстен
6
Корнелиссе
2
Аркю
42
Манхоф
32
Виттек
6
Тронстад
22
Беро
30
Санко
2
Мвене
17
Жуниор
17
Жуниор
2
Мвене
26
де Йонг
11
Бакайоко
11
Бакайоко
26
де Йонг
7
Симонс
11
Вертессен
11
Вертессен
7
Симонс
2
Аркю
20
Райцигер
20
Райцигер
2
Аркю
42
Манхоф
26
Джонатанс
26
Джонатанс
42
Манхоф
6
Корнелиссе
40
Видович
40
Видович
6
Корнелиссе
30
Санко
21
Бялек
21
Бялек
30
Санко
35
Дийкс
8
Фредериксен
8
Фредериксен
35
Дийкс
Остались в запасе
ПСВ
Витесс
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
1
Йерун Хувен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча ПСВ - Витесс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
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