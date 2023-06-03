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Матиас Отре
Статистика
Матиас Отре - статистика
Завершил карьеру
1 марта 1991 (35)
#23 | Полузащитник
179 см | 70 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осер
23
2
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Осер
1 : 3
03.06.2023
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Тулуза
1 : 1
27.05.2023
Осер
90' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Осер
1 : 2
21.05.2023
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Брест
1 : 0
14.05.2023
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Осер
1 : 1
07.05.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
2 : 1
30.04.2023
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1 : 1
22.04.2023
Лилль
75' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Осер
2 : 1
16.04.2023
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Аяччо
0 : 3
09.04.2023
Осер
78' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
1 : 0
01.04.2023
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Осер
0 : 0
11.03.2023
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1 : 1
03.03.2023
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лорьян
0 : 1
26.02.2023
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
2 : 1
17.02.2023
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
1 : 1
12.02.2023
Осер
1' - 69'
Франция. Лига 1, 22 тур
Осер
0 : 0
05.02.2023
Реймс
1' - 68'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3 : 2
01.02.2023
Осер
63' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
0 : 2
29.01.2023
Монпелье
1' - 65'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ланс
1 : 0
14.01.2023
Осер
1' - 69'
Франция. Лига 1, 18 тур
Осер
0 : 5
11.01.2023
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Нант
1 : 0
01.01.2023
Осер
46' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Осер
2 : 3
28.12.2022
Монако
1' - 60'
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
5 : 0
13.11.2022
Осер
1' - 69'
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
1 : 1
04.11.2022
Осер
75' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Осер
1 : 0
30.10.2022
Аяччо
1' - 64'
8'
Франция. Лига 1, 11 тур
Осер
1 : 1
16.10.2022
Ницца
1' - 87'
42'
Франция. Лига 1, 10 тур
Клермон
2 : 1
09.10.2022
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 3
16.09.2022
Лорьян
1' - 86'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
5 : 0
11.09.2022
Осер
1' - 64'
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
0 : 2
03.09.2022
Марсель
1' - 69'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 1
31.08.2022
Осер
77' - 90'
80'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
27.08.2022
Страсбур
1' - 70'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 2
21.08.2022
Осер
1' - 82'
75'
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
2 : 2
14.08.2022
Анжер
1' - 85'
Франция. Лига 1, 1 тур
Лилль
4 : 1
07.08.2022
Осер
1' - 76'
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