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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Осер
Монако - Осер: обзор матча 01 февраля 2023
Монако
01.02.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
3 : 2
Завершен
Осер
11'
В. Бен-Йеддер
30'
Э. Бен-Сегир
82'
Б. Эмболо
68'
М. Аблин
84'
Н. Да Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Осер
Замена
К. Фолланд
️️️️
А. Головин
90'
+1
84'
ГОЛ! 3:2!
Н. Да Кошта
Пас отдал
Х. Сахи
ГОЛ! 3:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
Вандерсон
82'
Замена
Р. Агилар
️️️️
Ж. Мартинш
76'
69'
Замена
Х. Массенго
️️️️
Ж. Жанвье
68'
ГОЛ! 2:1!
М. Аблин
Пас отдал
Н. Да Кошта
Замена
Б. Эмболо
️️️️
В. Бен-Йеддер
65'
Замена
И. Якобс
️️️️
Э. Бен-Сегир
64'
63'
Замена
М. Отре
️️️️
Л. Синайоко
63'
Замена
М. Аблин
️️️️
М. Ньянг
46'
Замена
Жубал
️️️️
Ю. М'Чангама
ГОЛ! 2:0!
Э. Бен-Сегир
Пас отдал
К. Энрике
30'
23'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
Г. Перрен
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Ю. Фофана
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
23
Матиас Отре
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
9
Ousmane Camara
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нюбель
12
Энрике
5
Дисаси
3
Марипан
2
Вандерсон
4
Камара
24
Фофана
10
Головин
29
Бен-Сегир
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
4-1-1-1-3
13
Раду
80
Зедадка
17
Жанвье
95
Туре
14
Менса
20
Туре
10
М'Чангама
29
Сахи
28
Перрен
99
Ньянг
9
Синайоко
10
Мартинш
2
Агилар
2
Агилар
10
Мартинш
29
Бен-Сегир
4
Якобс
4
Якобс
29
Бен-Сегир
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
10
Головин
31
Фолланд
31
Фолланд
10
Головин
10
М'Чангама
5
Жубал
5
Жубал
10
М'Чангама
9
Синайоко
23
Отре
23
Отре
9
Синайоко
17
Жанвье
4
Массенго
4
Массенго
17
Жанвье
99
Ньянг
11
Аблин
11
Аблин
99
Ньянг
28
Перрен
10
Да Кошта
10
Да Кошта
28
Перрен
Остались в запасе
Монако
Осер
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
9
Ousmane Camara
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
9
Ousmane Camara
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Монако - Осер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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