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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - ПСЖ
Осер - ПСЖ: обзор матча 21 мая 2023
Осер
21.05.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
51'
Л. Синайоко
6'
К. Мбаппе
8'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - ПСЖ
Замена
С. Дембеле
️️️️
Г. Эйн
86'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Н. Да Кошта
86'
Замена
Г. Перрен
️️️️
Л. Синайоко
86'
79'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Ф. Руис
55'
Замена
Витинья
️️️️
У. Экитике
ГОЛ! 1:2!
Л. Синайоко
Пас отдал
Н. Да Кошта
51'
Желтая карточка
Жубал
46'
8'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Ф. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Осер
16
Донован Леон
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
13
Шериф Нхага
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
17
Витинья
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
4-2-1-1-2
13
Раду
14
Менса
5
Жубал
95
Туре
80
Зедадка
20
Туре
22
Равелосон
4
Массенго
7
Эйн
10
Да Кошта
9
Синайоко
3-2-2-2-1
1
Доннарумма
5
Маркиньос
93
Рамос
24
Бернат
2
Перейра
33
Заир-Эмери
6
Верратти
8
Руис
10
Месси
22
Экитике
10
Мбаппе
7
Эйн
23
Дембеле
23
Дембеле
7
Эйн
10
Да Кошта
99
Ньянг
99
Ньянг
10
Да Кошта
9
Синайоко
28
Перрен
28
Перрен
9
Синайоко
8
Руис
8
Саншеш
8
Саншеш
8
Руис
22
Экитике
17
Витинья
17
Витинья
22
Экитике
Остались в запасе
Осер
ПСЖ
16
Донован Леон
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
13
Шериф Нхага
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
13
Шериф Нхага
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Осер - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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