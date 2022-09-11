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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Осер
Ренн - Осер: обзор матча 11 сентября 2022
Ренн
11.09.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 7 тур
5 : 0
Завершен
Осер
3'
К. Сулемана
60'
А. Гуири
68'
М. Терье
79'
Ф. Тайт
85'
М. Аблин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Осер
ГОЛ! 5:0!
М. Аблин
85'
Замена
М. Аблин
️️️️
А. Трюффер
83'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Тайт
Пас отдал
С. Манданда
79'
75'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
Б. Туре
75'
Замена
Р. Дюгимон
️️️️
М. Ньянг
Замена
Б. Мелинг
️️️️
М. Терье
74'
Замена
Л. Майер
️️️️
Д. Дуэ
74'
ГОЛ! 3:0!
М. Терье
68'
68'
Замена
Г. Эйн
️️️️
Л. Синайоко
64'
Замена
Г. Перрен
️️️️
М. Отре
ГОЛ! 2:0!
А. Гуири
60'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
К. Сулемана
46'
Желтая карточка
Д. Родон
28'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Б. Сантамария
13'
ГОЛ! 1:0!
К. Сулемана
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Манданда
3
Трюффер
3
Теате
6
Родон
14
Траоре
7
Сантамария
27
Бурижо
7
Сулемана
14
Дуэ
11
Терье
9
Гуири
4-2-1-1-2
56
Костиль
26
Джоли
92
Коефф
5
Жубал
14
Менса
20
Туре
22
Равелосон
23
Отре
29
Сахи
99
Ньянг
9
Синайоко
14
Дуэ
14
Майер
14
Майер
14
Дуэ
7
Сантамария
18
Угочукву
18
Угочукву
7
Сантамария
11
Терье
24
Мелинг
24
Мелинг
11
Терье
7
Сулемана
29
Тайт
29
Тайт
7
Сулемана
3
Трюффер
11
Аблин
11
Аблин
3
Трюффер
9
Синайоко
7
Эйн
7
Эйн
9
Синайоко
20
Туре
10
М'Чангама
10
М'Чангама
20
Туре
99
Ньянг
21
Дюгимон
21
Дюгимон
99
Ньянг
23
Отре
28
Перрен
28
Перрен
23
Отре
Остались в запасе
Ренн
Осер
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Ренн - Осер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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