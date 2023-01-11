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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Тулуза
Осер - Тулуза: обзор матча 11 января 2023
Осер
11.01.2023, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 5
Завершен
Тулуза
4'
Ф. Шаиби
33'
А. Руо
41'
Б. ван ден Бомен (П)
75'
З. Абухляль
90+1'
Т. Даллинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Тулуза
90'
+1
ГОЛ! 0:5!
Т. Даллинга
79'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
А. Онаиву
79'
Замена
Н. Скитта
️️️️
Б. ван ден Бомен
Замена
И. Туре
️️️️
Д. Менса
78'
75'
ГОЛ! 0:4!
З. Абухляль
Пас отдал
М. Диарра
73'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Р. Ратао
72'
Замена
В. Каманци
️️️️
И. Силла
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
Л. Синайоко
67'
Замена
Г. Эйн
️️️️
Х. Сахи
67'
60'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Б. Дежегере
Желтая карточка
Д. Менса
55'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
М. Аблин
46'
Замена
Г. Перрен
️️️️
А. Зедадка
46'
44'
Желтая карточка
И. Силла
Желтая карточка
М. Ньянг
42'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Б. ван ден Бомен
33'
ГОЛ! 0:2!
А. Руо
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шаиби
Пас отдал
Б. ван ден Бомен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
20
Бирама Туре
ОП
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Осер
16
Донован Леон
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
15
Натан Скитта
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
4-2-1-3
56
Костиль
14
Менса
5
Жубал
17
Жанвье
80
Зедадка
22
Равелосон
20
Туре
29
Сахи
99
Ньянг
11
Аблин
9
Синайоко
4-4-1-1
1
Дюпе
24
Диарра
24
Руо
2
Николайсен
4
Силла
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
8
Шаиби
19
Дежегере
9
Ратао
45
Онаиву
29
Сахи
7
Эйн
7
Эйн
29
Сахи
14
Менса
95
Туре
95
Туре
14
Менса
11
Аблин
10
М'Чангама
10
М'Чангама
11
Аблин
9
Синайоко
10
Да Кошта
10
Да Кошта
9
Синайоко
80
Зедадка
28
Перрен
28
Перрен
80
Зедадка
4
Силла
12
Каманци
12
Каманци
4
Силла
8
ван ден Бомен
15
Скитта
15
Скитта
8
ван ден Бомен
9
Ратао
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
9
Ратао
19
Дежегере
7
Абухляль
7
Абухляль
19
Дежегере
45
Онаиву
27
Даллинга
27
Даллинга
45
Онаиву
Остались в запасе
Осер
Тулуза
16
Донован Леон
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
21
Реми Дюгимон
ЛВ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
21
Реми Дюгимон
ЛВ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Осер - Тулуза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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