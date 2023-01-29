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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Монпелье
Осер - Монпелье: обзор матча 29 января 2023
Осер
29.01.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 2
Завершен
Монпелье
62'
С. Мавидиди
81'
С. Мавидиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Монпелье
Пенальти не реализован!
Б. Туре
90'
+3
Замена
Р. Равелосон
️️️️
Г. Перрен
84'
81'
ГОЛ! 0:2!
С. Мавидиди
Пас отдал
Х. Фаяд
Замена
Л. Синайоко
️️️️
М. Ньянг
74'
Замена
Х. Сахи
️️️️
Ю. М'Чангама
74'
73'
Замена
Х. Фаяд
️️️️
А. Норден
73'
Замена
М. Сахо
️️️️
В. Жермен
73'
Замена
Ф. Сако
️️️️
Э. Чато
67'
Желтая карточка
С. Мавидиди
Замена
М. Аблин
️️️️
М. Отре
65'
62'
ГОЛ! 0:1!
С. Мавидиди
Пас отдал
К. Жульен
61'
Желтая карточка
Л. Леруа
Желтая карточка
Д. Менса
54'
40'
Желтая карточка
Э. Чато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
5
Жубал
ЦЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
29
Хамза Сахи
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
22
Аксель Геген
ЦФ
4-1-2-3
13
Раду
14
Менса
17
Жанвье
95
Туре
80
Зедадка
20
Туре
23
Отре
10
М'Чангама
10
Да Кошта
99
Ньянг
28
Перрен
3-1-3-1-2
23
Леком
90
Чато
6
Жульен
27
Мауасса
13
Шотар
3
Эстеве
27
Леруа
10
Саванье
70
Норден
98
Жермен
45
Мавидиди
28
Перрен
22
Равелосон
22
Равелосон
28
Перрен
10
М'Чангама
29
Сахи
29
Сахи
10
М'Чангама
23
Отре
11
Аблин
11
Аблин
23
Отре
99
Ньянг
9
Синайоко
9
Синайоко
99
Ньянг
98
Жермен
12
Сахо
12
Сахо
98
Жермен
90
Чато
77
Сако
77
Сако
90
Чато
70
Норден
8
Фаяд
8
Фаяд
70
Норден
Остались в запасе
Осер
Монпелье
16
Донован Леон
ВР
5
Жубал
ЦЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
9
Ousmane Camara
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
21
Бингуру Камара
ВР
25
Редуан Аляль
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
22
Аксель Геген
ЦФ
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
5
Жубал
ЦЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
9
Ousmane Camara
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
25
Редуан Аляль
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
22
Аксель Геген
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Осер - Монпелье
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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