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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Осер
Ницца - Осер: обзор матча 03 марта 2023
Ницца
03.03.2023, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Осер
45+1'
Г. Лаборд
36'
Г. Эйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Осер
Замена
Р. Белахьян
️️️️
Т. Моффи
79'
Замена
Р. Баркли
️️️️
П. Росарио
79'
75'
Замена
М. Ньянг
️️️️
М. Аблин
Замена
Б. Браими
️️️️
Г. Лаборд
69'
64'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Г. Эйн
63'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
Х. Массенго
63'
Замена
Г. Перрен
️️️️
С. Дембеле
ГОЛ! 1:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
Ж. Лотомба
45'
+1
Пенальти не реализован!
Г. Лаборд
42'
40'
Желтая карточка
А. Зедадка
36'
ГОЛ! 0:1!
Г. Эйн
Пас отдал
М. Аблин
Замена
Б. Буанани
️️️️
С. Диоп
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
88
Аюб Амрауи
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
20
Бирама Туре
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Осер
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Шмейхель
3
Лотомба
4
Данте
88
Амрауи
20
Тодибо
13
Росарио
19
Тюрам
6
Будауи
10
Диоп
9
Лаборд
9
Моффи
4-2-1-2-1
13
Раду
80
Зедадка
5
Жубал
95
Туре
14
Менса
22
Равелосон
20
Туре
4
Массенго
7
Эйн
23
Дембеле
11
Аблин
9
Моффи
21
Белахьян
21
Белахьян
9
Моффи
13
Росарио
6
Баркли
6
Баркли
13
Росарио
9
Лаборд
7
Браими
7
Браими
9
Лаборд
10
Диоп
26
Буанани
26
Буанани
10
Диоп
4
Массенго
10
М'Чангама
10
М'Чангама
4
Массенго
23
Дембеле
28
Перрен
28
Перрен
23
Дембеле
7
Эйн
9
Синайоко
9
Синайоко
7
Эйн
11
Аблин
99
Ньянг
99
Ньянг
11
Аблин
Остались в запасе
Ницца
Осер
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Ницца - Осер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
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