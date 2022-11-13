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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Осер
ПСЖ - Осер: обзор матча 13 ноября 2022
ПСЖ
13.11.2022, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 15 тур
5 : 0
Завершен
Осер
11'
К. Мбаппе
51'
К. Солер
57'
А. Хакими
81'
Р. Саншеш
84'
У. Экитике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Осер
ГОЛ! 5:0!
У. Экитике
84'
84'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
Х. Сахи
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
М. Верратти
82'
ГОЛ! 4:0!
Р. Саншеш
Пас отдал
У. Экитике
81'
Замена
П. Кимпембе
️️️️
С. Рамос
75'
Замена
У. Экитике
️️️️
Неймар
75'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Л. Месси
74'
69'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
М. Отре
Замена
Р. Саншеш
️️️️
К. Солер
61'
58'
Замена
Г. Перрен
️️️️
Л. Синайоко
58'
Замена
Г. Эйн
️️️️
П. Джоли
58'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
М. Ньянг
ГОЛ! 3:0!
А. Хакими
Пас отдал
К. Солер
57'
ГОЛ! 2:0!
К. Солер
Пас отдал
Н. Мендеш
51'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Н. Мендеш
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
17
Витинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Осер
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
2
Хакими
93
Рамос
20
Мукиэле
2
Перейра
6
Верратти
18
Солер
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
4-2-1-1-2
56
Костиль
26
Джоли
5
Жубал
17
Жанвье
14
Менса
20
Туре
22
Равелосон
23
Отре
29
Сахи
99
Ньянг
9
Синайоко
93
Рамос
3
Кимпембе
3
Кимпембе
93
Рамос
6
Верратти
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
6
Верратти
18
Солер
8
Саншеш
8
Саншеш
18
Солер
10
Месси
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Месси
10
Неймар
22
Экитике
22
Экитике
10
Неймар
26
Джоли
7
Эйн
7
Эйн
26
Джоли
29
Сахи
10
М'Чангама
10
М'Чангама
29
Сахи
99
Ньянг
10
Да Кошта
10
Да Кошта
99
Ньянг
23
Отре
14
Шарбонье
14
Шарбонье
23
Отре
9
Синайоко
28
Перрен
28
Перрен
9
Синайоко
Остались в запасе
ПСЖ
Осер
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Витинья
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Витинья
ЦП
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча ПСЖ - Осер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
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