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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Лион
Осер - Лион: обзор матча 17 февраля 2023
Осер
17.02.2023, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 1
Завершен
Лион
50'
Г. Перрен (П)
53'
Жубал
36'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Лион
90'
+5
Желтая карточка
Й. Лепенан
Желтая карточка
Г. Эйн
90'
+5
Замена
М. Ньянг
️️️️
М. Аблин
88'
83'
Желтая карточка
Б. Барколя
75'
Замена
Б. Барколя
️️️️
А. Сарр
Замена
С. Дембеле
️️️️
Г. Перрен
69'
69'
Замена
Й. Лепенан
️️️️
С. Дьоманде
Желтая карточка
Б. Туре
68'
66'
Замена
Т. Мендес
️️️️
К. Толиссо
Замена
Г. Эйн
️️️️
Н. Да Кошта
65'
Желтая карточка
Х. Массенго
55'
ГОЛ! 2:1!
Жубал
Пас отдал
Н. Да Кошта
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Перрен
50'
Желтая карточка
Н. Да Кошта
38'
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Дембеле
Пас отдал
К. Толиссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Осер
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
7
Готье Эйн
ПВ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
4-2-1-3
13
Раду
14
Менса
5
Жубал
95
Туре
80
Зедадка
20
Туре
22
Равелосон
4
Массенго
11
Аблин
10
Да Кошта
28
Перрен
3-2-2-1-2
1
Лопеш
6
Ловрен
23
Люкеба
20
Дьоманде
26
Кумбеди
3
Тальяфико
8
Какере
8
Толиссо
10
Шерки
9
Сарр
9
Дембеле
10
Да Кошта
7
Эйн
7
Эйн
10
Да Кошта
28
Перрен
23
Дембеле
23
Дембеле
28
Перрен
11
Аблин
99
Ньянг
99
Ньянг
11
Аблин
8
Толиссо
23
Мендес
23
Мендес
8
Толиссо
20
Дьоманде
8
Лепенан
8
Лепенан
20
Дьоманде
9
Сарр
29
Барколя
29
Барколя
9
Сарр
Остались в запасе
Осер
Лион
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Осер - Лион
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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