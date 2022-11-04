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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Осер
Труа - Осер: обзор матча 04 ноября 2022
Труа
04.11.2022, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 1
Завершен
Осер
28'
Р. Лопеш
86'
Г. Перрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Осер
Замена
А. Брус
️️️️
Т. Бальде
90'
86'
ГОЛ! 1:1!
Г. Перрен
Пас отдал
Л. Синайоко
82'
Замена
Р. Дюгимон
️️️️
Г. Шарбонье
Замена
Я. Ларуки
️️️️
А. Конте
79'
75'
Замена
М. Отре
️️️️
Н. Да Кошта
Желтая карточка
Р. Рипар
72'
64'
Замена
Г. Перрен
️️️️
Г. Эйн
Замена
Р. Рипар
️️️️
И. Угбо
60'
Замена
В. Одобер
️️️️
Р. Лопеш
60'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лопеш
Пас отдал
М. Бальде
28'
Желтая карточка
Й. Салмье
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Ирль
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
22
Райан Равелосон
ОП
20
Бирама Туре
ОП
29
Хамза Сахи
АП
7
Готье Эйн
ПВ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
37
Папа Яд
ЛВ
5
Тристан Дингом
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
23
Матиас Отре
ЦП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
3-3-1-2-1
93
Гайо
21
Салмье
14
Палмер-Браун
12
Поросо
5
Конте
7
Шавалерен
19
Бальде
26
Куаме
17
Бальде
9
Лопеш
99
Угбо
3-2-2-3
56
Костиль
17
Жанвье
5
Жубал
14
Менса
22
Равелосон
20
Туре
7
Эйн
29
Сахи
10
Да Кошта
14
Шарбонье
9
Синайоко
99
Угбо
9
Рипар
9
Рипар
99
Угбо
5
Конте
76
Ларуки
76
Ларуки
5
Конте
19
Бальде
5
Брус
5
Брус
19
Бальде
9
Лопеш
28
Одобер
28
Одобер
9
Лопеш
10
Да Кошта
23
Отре
23
Отре
10
Да Кошта
14
Шарбонье
21
Дюгимон
21
Дюгимон
14
Шарбонье
7
Эйн
28
Перрен
28
Перрен
7
Эйн
Остались в запасе
Труа
Осер
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
Главный тренер
Бруно Ирль
16
Донован Леон
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
Главный тренер
Бруно Ирль
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Труа - Осер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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